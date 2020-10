Huisman presentó plan integral para el control de la Drosophila Suzukii y ante preocupación manifiesta por varios sectores convocó a ampliar la mesa de trabajo

El intendente de El Hoyo, presentó medidas de control, elaboradas por la mesa comarcal de Drosophila Suzukii, tendientes a disminuir los daños de la plaga en los cultivos de fruta fina y otros frutales. Ante el reclamo de varios sectores preocupados por nota elevada al SENASA mediante la cual se solicitó se estudie y evalúe la posibilidad de ampliar el uso de una lista especifica de insecticidas, Huisman convocó a integrar una mesa de diálogo y trabajo para la búsqueda de soluciones conjuntas a la problemática.

Dicha presentación es producto de un trabajo que se viene haciendo desde hace tres meses, entre los organismos competentes en el tema entre ellos el Municipio, INTA , SENASA, Asociación de Productores El Hoyo y Cooperativa Agrícola Paralelo 42º.

En principio el abordaje de la plaga, se plantea desde el manejo y las buenas prácticas culturales entorno a cultivos y la pre y post cosecha.

El problema en la localidad se visualiza desde hace al menos cuatro años atrás con un incremento importante de la plaga y por ende el impacto negativo en los cultivos, calidad y rendimiento productivo, en ese sentido el intendente “Pol” Huisman señaló “Nosotros quisimos ir un poco más allá y profundizar el trabajo entendiendo que la producción de fruta fina es fundamental para la economía de la localidad. La fruta fina explica parte del ingreso y generación de mano de obra no solo de la localidad de El Hoyo sino de toda la Comarca Andina”.

El encuentro realizado tuvo como objetivo mostrar material de comunicación y difusión, para llegar a productores de distinto nivel.

“Hasta ahora no hay una solución comprobada y aprobada, investigada y evaluada para resolver el problema de la Drosophila Suzukii en las plantaciones de fruta fina, pero si sabemos que es una amenaza”, aseveró el mandatario.

El Intendente también pidió a toda la comunidad contribuir con el sector de la fruna fina para que mantengan su producción en este momento de crisis económica mundial causado por la pandemia. “Hoy, el sector de la fruta fina da laburo. Ayudémoslos. Donemos nuestras botellas de plástico para las trampas. Este es problema de todos. Nos tiene que doler cada desempleado, nos tiene que doler. A mí me duele”, reclamó.



Nota elevada al SENASA creó alerta y preocupación

Por otra parte el mandatario subrayó que la nota elevada al SENASA y al Ministerio de Agricultura, la cual generó inquietud entre distintos actores y sectores de la comunidad entre ellos asociaciones y productores apícolas, aclarando que como productor sabe que” el productor de frambuesa nunca arriesgaría el apiario, porque la ausencia de abejas para el productor seguramente es más grave que la presencia de la mosca… dijo.

Así mismo destacó que el trabajo que se viene realizando tuvo un punto bisagra en el que participaron vía zoom todas las autoridades de agricultura, SENASA, INTA, ministerio de ciencia y técnica, Conicef, ante quien el reclamo fue que “se investigue, se evalúa y trate de encontrar un abordaje y posible solución al problema”.

Mediante la citada nota, se solicitó al SENASA evaluar la ampliación de uso de insecticidas una lista de seis insecticidas (Spinetoram, Spinosad, Cyantranipliprote, Azadirachtina, lambdacialotrina y abanectina), para avalar u rechazar si correspondiere.

La misma además da cita ensayos productivos, realizados por el ingeniero agrónomo José Dumm, con resultados favorables en la localidad de El Hoyo y Lago Puelo con el uso de Spinetoram.

Dicha misiva elevada a las autoridades del SENASA ,con la firma de intendentes, asociación de productores El Hoyo y Cooperativa P. 42º y el ingeniero Agrónomo José Dumm, tomó trascendencia pública movilizando a sectores apícolas, productivos, ambientalistas y organizaciones sociales , en contra del uso de insecticidas y/o agroquímicos en pos del cuidado de las abejas y la calidad y estándares productivos que identifican , califican y dan valor agregado a los productos diferenciados desde su origen como agroecológicos libre de agro tóxicos.

Tras la presentación, con la presencia de asambleas ambientales, productores apícolas, productores hortícolas y frutícolas, organizaciones sociales, pueblos originarios y miembros del Concejo Deliberante además de referentes de organismos oficiales ( MUNICIPIO, INTA y SENASA) , se armó una especie de debate con un ida y vuelta de visiones, posturas y conceptos planteados desde las más diversas aristas, pasando por lo cultural, ambiental, ecológico, ideologías y puntos de vistas técnicos, con variadas manifestaciones algunas más efusivas que otras, en su mayoría en contra del uso de insecticidas .

Se convocó a ampliar mesa de diálogo y trabajo

Lo importante que las distintas partes interesadas e involucradas en la problemática pudieron escucharse, surgiendo en ese marco como propuesta municipal, de la voz del propio intendente Pol Huisman una convocatoria a integrar una mesa de diálogo para la búsqueda de soluciones conjuntas a la problemática del manejo y control de la Drosophila Suzukii, como también el trazado de una matriz productiva sustentable para la localidad.

En ese marco Huisman escuchó las posiciones de cada uno de los sectores que fueron a manifestar su preocupación y convocó a los representantes de estas organizaciones a un nuevo encuentro antes del 15 de octubre para avanzar juntos en el plan de manejo integrado y cuidado del ambiente sobre el que la Mesa Drosophila Suzukii trabaja desde hace meses.