Huisman lleva a Nación reclamo construcción de la escuela técnica 7727

El intendente de El Hoyo, Rolando “Pol” Huisman, hoy realiza su primer viaje de gestión nacional frente a la administración municipal, dentro de la amplia agenda a desarrollar, figura como prioridad la presentación del proyecto y necesidad imperante de construcción de la escuela técnica 7727, dicho reclamo no solo responde a la comunidad local ya que la institución abraza a alumnos de toda la Comarca Andina.

Al respecto Huisman , tras la sesión extraordinaria legislativa realizada este martes en la que se aprobó por unanimidad una nueva declaración de interés la construcción de un edificio propio para la escuela técnica 7727,” Es prioridad para el pueblo de El Hoyo y todos los pueblos de la Comarca, hace dos días fue el acto de promoción de la primer camada, que fue itinerando de un lugar a otro por distintos espacios con muchísimo esfuerzo, entiendo que los procesos son largos pero también entiendo que ya es hora que la escuela se construya, es importante el acompañamiento de todos los intendentes de la comarca” .

A esto Huisman agregó “Los egresados se reciben como maestros Mayor de Obras, pero ellos fueron constructores de la escuela, en la escuela se aprenden muchas cosas aparte de lo académico, el recorrido de los alumnos en estos siete años fue de aguante, resistencia, de ponerle el pecho a todas las adversidades además de las habituales que tiene el sistema educativo, acá viene con el agravante de estar en ningún lado”.

Finalmente el intendente de El Hoyo al ser consultado si tiene conocimiento , si el proyecto de construcción de la escuela técnica , está incorporado en el presupuesto 2020 provincial , respondió que “ No, no está incorporado ni el provincial ni en el nacional, nosotros estamos trabajándolo , junto al diputado nacional Santiago Igon, ahora nos vamos a reunir con Diego GolombeK de la UTN; aspirando a ver a Nicolás Trotta ministro de educación de la nación , cuando me reuní por primera vez con el gobernador Arcioni le dije que esto era prioridad para el pueblo de El Hoyo”.