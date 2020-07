Huisman invitó a Salamín a que renuncie

Tras la sentencia del Superior Tribunal de Justicia que deja sin efecto la suspensión de Huisman , el intendente del municipio de El Hoyo, ante lo actuado por Cesar Salamín , presidente del Concejo Deliberante , lo invitó a renunciar a su banca de concejal, a la que llegó bajo el paraguas del Frente de Todos, por ser “funcional al golpismo en general”.



En ese marco Huisman al ser consultado por cómo se sigue con la evidente ruptura con el bloque oficialista, apuntó y responsabilizo a Salamín al tiempo que sostuvo “ El presidente del concejo deliberante está en un gran problema es quien se presta a traicionar el interés popular, es él quien clara y ostensiblemente hace todo lo contrario de lo que dijo que iba a ser en campaña”.

Intereses oscuros

En relación al armado en su contra de un plan destituyente advertido por el intendente días atrás, “ Pol” Huisman entiende que Cesar Salamín “ se pone al servicio de intereses oscuros que no son ni políticos ni partidarios, son personales, pone en juego toda la institucionalidad y en declaraciones ya sale como si fuera intendente por cuatro años, amenaza a las autoridades nacionales y provinciales con que esto empieza acá y no se sabe cómo sigue…”

En entrevista con Noticias de la Comarca, previo a pedirle al presidente del HCD su renuncia, Huisman lo tildo de golpista, “Creo yo que debería renunciar, esto le haría un gran favor a las instituciones en El Hoyo, yo invito a que el presidente del concejo deliberante renuncie y de esa manera retomar el dialogo con todas las fuerzas políticas “, subrayó el mandatario municipal.

En tanto sobre los otros cuatro ediles que acompañaron la medida de suspensión consideró que pudo haber habido errores de comprensión de funcionamiento, para en ese sentido sostener “cualquiera se equivoca pero tenemos que arreglarlo, no somos nosotros, el tema son los 7000 habitantes de El Hoyo y todo lo que tenemos que hacer. Quienes tenemos lugares en el gobierno tanto ejecutivos como legislativos debemos anteponer las cuestiones de la comunidad a las propias”.

Respecto a la denuncia por malversación de fondos presentada por Salamín, este miércoles, el intendente Huisman, aseguro que los números del municipio no podrían estar más claros, y que el retiro de estados bancarios fueron retirados de forma improcedentes, cometiendo “ otro acto de ilegalidad”. +

Huisman asegura que el ex intendente Breide está atrás de todo

A lo que añadió que detrás de todo los actos del presidente del concejo, está el ex intendente Mario Breide, aseverando al respecto que el propio Breide fue quien “Expresó el mismo que tienen 18 causas armadas, y tienen la intención de volverme loco y cansarme… Mario Breide ya sabe quién soy pero todavía no registra que no me va a cansar, que no me va a volver loco, yo tengo muy claro que es lo que eligió el pueblo , que no es a una persona es un proyecto político y es lo que voy a defender “.