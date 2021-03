Huisman entiende que la tensión política generada tiene que ver con la angustia de grandes sectores y en paralelo se cruza la cuestión minera

El intendente de El Hoyo “Pol “Huisman, señaló que en el medio de una situación muy grave con un evento ígneo que aún no se da por terminado, se generó una tensión política “provocada por la angustia de grandes sectores y un cruce de dos lógicas distintas del gobierno provincial y nacional; mezclándose de fondo y en paralelo la cuestión minera”.

Al tiempo que se encargó de remarcar que el gobierno de El Hoyo se encuentra abocado a la atención, asistencia de damnificados y gestión ante el evento ígneo.

Consultado si la tensión política generada, interfiere de alguna manera en su relación con el gobierno provincial y nacional, Huisman respondió “nosotros nuca cortamos el diálogo tenemos que seguir trabajando, de hecho el gobierno de la provincia está instalado con base en la casa de la cultura de El Hoyo, trabajamos con la provincia y muy fuerte con el gobierno nacional”.

Entre los anuncios que hizo el presidente durante su visita a la región, el intendente de El Hoyo, remarcó un ATN de 36 millones de pesos, el compromiso del ministro Ferraresi de avanzar con planes de restitución de viviendas y con turismo el compromiso de pagar el alojamientos a los evacuados que lo necesiten hasta tanto tengan una salida con la vivienda a construir.

Huisman sostuvo que rápidamente en el medio de la emergencia se logró activar distintos mecanismos para hacer frente a las multiplicidad de problemas que no solo se centran en la asistencia y contención de los damnificados, sino en también en los daños colaterales que el incendio provocó como por ejemplo en el sector productivo y de servicios públicos. El abordaje de los mismos movilizó todo y el gobierno obtuvo muy buena respuesta tanto de organismos estatales e instituciones intervinientes en la emergencia, como así también del sector privado y empresarial; además de los empleados municipales y el voluntariado de vecinos, afirmó el mandatario municipal.

Por otra parte Pol Huisman, valoró el trabajo con el concejo deliberante con quien acordó bajar banderas políticas y ponerse a trabajar en forma conjunta. En ese orden además de llegar en terreno de forma directa a los damnificados, se generó la apertura de una cuenta oficial especial para donaciones. El intendente remarcó que “el objetivo del concejo y el ejecutivo es que los bienes que llegan, lleguen a quien tienen que llegar; segundo que se restablezcan los servicios, y tercero que esto no vuelva a pasar nunca más”; a lo que añadió “Para eso tenemos que trabajar en la planificación de lo que sigue, asumiendo que somos un pueblo de interface, y tener todos los sistemas armados para poder defendernos de otra manera”

Huisman lamentó el carancheo político

En ese sentido, el mandatario dijo que desde el gobierno municipal se trabaja junto a la gente, entendiendo que aún están en un momento de muy angustiante y estresante, al tiempo que lamentó que “haya tanto mucho carancheo político que hace su propio juego”, ligando a esto la visita a la zona de la ex ministra de seguridad, la macrista Patricia Bullrich.