Huisman: “ El Superior Tribunal de Justicia expuso en su sentencia la gravedad de la maniobra y la responsabilidad de quien la condujo “

Conocida la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, que deja sin efecto la suspensión del intendente Huisman y ordena su restitución, el mandatario sostuvo que “Era esperable por las razones que nosotros invocamos”.

El mandatario resaltó que la gravedad de la maniobra quedó expuesta por el dictamen del procurador general y luego en la sentencia del Superior Tribunal.

Aseverando al respecto “ La acción que armó el concejal Salamín quedó totalmente al desnudo se nota que usa una figura para atacar otra cosa tal como termina la sentencia, esto lo deja en evidencia el superior tribunal y antes el procurador general , en donde quedó expuesta la gravedad de la maniobra y la responsabilidad de quien la condujo”

Por otra parte Huisman afirmó que quienes dicen que desconoce las atribuciones del concejo deliberante, “Se equivocan”. Al aseverar “Conozco muy bien lo que tiene que hacer como uno de los poderes del estado municipal, pero también sé que tiene responsabilidades”, al tiempo que entiende que se vulneraron todos los alcances y mecanismos de la comisión investigadora.

Para más adelante remarcar que desde el primer momento que tomó conocimiento del delito que se investiga la presunta emisión de permisos para circular apócrifos desde la oficina de acción social municipal, fue el propio intendente el que desactivó dicho escritorio iniciando una investigación interna, aceptando la renuncia de dos agentes y una directora; constituyéndose también inmediatamente como querellante de la causa. “Creo que no hay muestra más evidente que estoy buscando el esclarecimiento. Este gobierno no va a aceptar que pasen estas cosas, ni vamos a ser cómplices de ningún delito”, aseveró Huisman.

El mandatario municipal, si bien resaltó que el ejecutivo municipal acompañó la conformación de la comisión investigadora, a pesar de que entendía que el hecho ya estaba siendo investigada por la justicia, dijo “pero nos parecía que podía servir para demostrar esto mismo que había pasado y lo mismo que estaba haciendo el ejecutivo que era ponerse a disposición de la transparencia de los actos de gobierno” .

Por otra parte Huisman volvió a reiterar, que ante la presentación al HCD de un escrito de uno de los ex agentes, “ El concejal Flak insiste ante sus pares que es deber del funcionario público denunciar los actos ilegales, el concejo deliberante desiste de esto, y Flak insiste que el municipio lo debe hacer porque si no estaríamos incumpliendo los deberes de funcionario público; al comunicarnos esta situación nosotros inmediatamente hacemos la denuncia…. Esto es lo que el concejo usa como excusa para suspender primero al concejal Flak y después a mí , -esto es lo que la procuración califica como un hecho aberrante- “.

“Vecinos y vecinas aguantaron el voto popular y velaron por la democracia”

El intendente de El Hoyo, al hablar del acompañamiento y apoyo manifiesto por un sector de la comunidad , se mostró visiblemente emocionado al decir “ genera mucha emoción refuerza la convicción, hubo familias que se turnaban para estar en el municipio, para aguantar el voto popular, porque salamín puede invocar que fue electo , pero fue electo en una boleta que tenía un intendente, por algo él entra en el concejo porque el frente de todos entendía que yo era quien debía ser el intendente , no él, porque sino se debería haber presentado en las internas a competir conmigo, por eso digo que acá hubo una traición preelectoral porque él acepto esto “.

El gran apoyo recibido de distintos arcos políticos, sindicatos, centros de estudiantes y diversos sectores de nivel provincial y nacional , se entendió que era un acto en donde se tenía que velar por la democracia sostuvo Huisman al considerar que “acá se estaba atentando contra la democracia, en un momento de dificultad extrema, que tiene que ver con el país que nos dejó el macrismo agravado por la crisis de la pandemia, esto puede ser utilizado por los sectores racionarios y golpistas …esto es lo que entendió la comunidad verdaderamente democrática, y digo esto porque nos sorprende que sectores del radicalismo que fueron importantes en el recupero de la democracia en el país, hoy salen a bancar una medida destituyente claramente antidemocrática” .