Huisman calificó como “mamarracho jurídico” lo actuado por Salamín y otros miembros del HCD

El intendente de El Hoyo Pol Huisman, explicó la situación relacionada con la última denuncia desestimada por la justicia realizada por el presidente del Concejo Deliberante Cesar Salamín, quien acusó al mandatario municipal de hacer abuso de poder por el hecho de ser encabezar la iniciativa que impulsa la creación de una cooperativa de desarrollo económico local.

En ese sentido Huisman en dialogo con Noticias de la Comarca, recordó “la cooperativa fue un proyecto que se comenzó a trabajar con la venida del recientemente fallecido presidente del INAES, quien planteo al asumir en su gestión la mesa del economía social y cooperativismo para salir de la crisis económica, social y laboral en la que nos dejó sumidos en macrismo”.

En ese marco fue el propio Cafiero, el que desarrollo en combinación con cooperar, un diseño de cooperativa de desarrollo para poder instrumentar y que estas mesas tenga una mayor mayor posibilidad de expansión y de trabajo y poder volcar más recursos. Y nos eligieron a nosotros porque conocen nuestro sesgo cooperativa, porque el primer acto que hizo nuestro gobierno fue juntarnos con todas las cooperativas y porque yo fui un dirigente cooperativo”.

El objetivo de la cooperativa de desarrollo económico local, apuntaba a generar trabajo y poner en marcha el motor económico rápidamente.

“La denuncia es otro mamarracho jurídico”

Consultado Huisman por su lectura política y social sobre este nuevo intento fallido en la justicia del concejal Salamín, respondió “ Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer , convocamos a los dirigentes cooperativos interesados en formar parte para constituirla, lo que si es cierto que para ponerla en funcionamiento finalmente requiere la aprobación del concejo deliberante”; a lo que agregó “ Esto es una explicación de porque la conformación de la cooperativa, la denuncia es un pretexto más para buscar motivos para la destitución del intendente … lo mismo paso con las distintas comisiones que se armó para investigar la emisión de certificados de circulación apócrifos, esto en realidad es un mamarracho jurídico importante porque los delitos los tiene que investigar la justicia”.

En ese sentido Huisman se encargó de subrayar: ”Lo que siempre cuestionó la justicia es esto de poner en duda el orden constitucional y la gobernabilidad del pueblo, que en definitiva es el avasallamiento y conflicto de poderes; acá el concejo deliberante se arroga el poder judicial el poder ejecutivo, quieren ser todo ellos ; ante esto nosotros vamos desde la política y el poder judicial demostrando que se equivocan ”.

Sesión especial: Comisión Investigadora 017/2020

La sesión especial que se va a desarrollar este viernes a partir de las 09 horas en el casino de la policía, fue calificada por el intendente Huisman como “Otro mamarracho jurídico. Vi que el presidente del concejo dice que es una especie de juicio político, esto es medio irresponsable … por lo menos, que un presidente del concejo deliberante hable con esa levedad con esa superficialidad porque los juicios políticos son cosas graves y tienen que estar motivados por hechos graves , los juicios políticos que vienen a revocar mandatos de autoridades electas por el pueblo son temas que son tratados a la ligera y tienen que estar hechos con procedimientos correctos , son herramientas de la constitución pero que tienen que ser manejadas conforme a los reglamentos”.

A ello Huisman afirmó “Esto ya lo habíamos advertido, pero sabemos que hay un sector político vinculado al gobierno anterior, que extraña el poder y quieren volver al poder pese de haber perdido las elecciones”.

Consultado si se iba a presentar a la sesión especial de este viernes, el intendente de El Hoyo dijo,” si voy a estar presente porque si no sin la parte acusada no se puede llevar adelante, a pesar de no haber sido notificado ni yo ni mi asesora legal. Yo quiero que esto termine, porque estamos en una pandemia que complica la situación social y no puede ser que hace 4 meses que el concejo deliberante este abocado a comisiones investigadoras que no investigan nada y que ya van cerrando porque no llegan a nada, porque la justicia las desestima”.

¿Qué paso con los fondos de las obras del bono?

El tribunal de cuentas de la provincia, está pidiendo a la administración municipal los expedientes de las obras financiadas por los fondos del bono, quieren saber cómo el gobierno anterior encabezado por Daniel Cárdenas, con Gisel Cortes actual concejal de Chubut al Frente en el cargo de la secretaría de gobierno ejecutó ese dinero. Consultado Huisman por el requerimiento al respecto de dicho órgano contralor provincial, indicó” Es así, y esto es lo que nosotros entendemos que la concejal Cortes quiere ocultar, porque ella en su momento era secretaria de gobierno de la parte investigada por el tribunal de cuentas… pienso que quieren volver al poder para tratar de ocultar esto que vienen ocultando hace tiempo porque el municipio de El Hoyo recibió un bono millonario, y que finalmente la mitad de ese bono se usó para pagar sueldos .Solo se terminaron dos obras… pero era muchísima plata, como un millón de dólares. Yo no me arrogo el lugar de la justicia, me pongo siempre a disposición de la justicia. Cuando uno como funcionario público advierte un presunto delito lo tiene que denunciar, y es lo que hacemos nosotros, la investigación queda en manos de la justicia, no somos juez y parte”.