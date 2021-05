Huechepan : “ Nos emociona poder ser parte de la reconstrucción de la vida de quienes han perdido todo en la catástrofe ígnea”

COOPEERATIVA DE TRABAJO “C ONSTRUYENDO FUTURO”

Julio Huechepan, representante técnico profesional de la cooperativa de trabajo construyendo futuro, la cual forma parte de la operatoria de construcción de módulos habitacionales de emergencia ejecutados a través del municipio de Lago Puelo, remarcó que como trabajadores los emociona poder ser parte de la reconstrucción de la vida de quienes han perdido todo en la catástrofe ígnea.

Hay que recordar que este grupo cooperativo, recibió su matrícula formal en diciembre del 2020. Formar parte de la construcción de dichos módulos junto a otros tres grupos cooperativos, para “Construyendo Futuro” es el primer gran trabajo.

Consultado Julio Huechepan por la significancia de esta oportunidad, respondió “Significa muchísimo, una oportunidad muy grande, el inicio de un gran progreso a nivel pueblo y vecinos, Lago Puelo ha demostrado de alguna manera ser solidario, esta es una oportunidad de poder brindarnos a las personas que han perdido todo, lo poco o mucho que tenían… acá el fuego no hizo distinción de sociedad… el fuego les arrebato de las manos años de muchos recuerdos y esfuerzo”.

Por otra parte, el referente del grupo cooperativo, remarcó como positiva e importante la decisión del intendente Sánchez, de que los módulos se construyan con mano de obra local, para que el dinero quedara circulando en el pueblo.” Estamos contento porque acá no se ven distinciones de camisetas y banderas, esto es para nuestros vecinos “.

Julio Huechepal, indicó que las construcciones de módulos habitacionales de emergencia se realizan en cuatro etapas, la mano de obra de la cooperativa de trabajadores construyendo futuro, interviene en la última etapa de instalaciones sanitarias, construcción de paredes húmedas, instalación eléctrica, agua y gas.

En tal sentido dijo “Somos lo que vemos la sonrisa en cada uno de los vecinos, el llanto, las lágrimas, es de no creer, ver a los vecinos hacen que se crucen muchas cosas por el pecho. Para nosotros formar parte de esta historia que va a estar en el corazón de los vecinos es muy importante”.

Este grupo cooperativo, cuenta con ocho profesionales en los distintos rubros( gas, agua, electricidad y construcción) , además del área administrativa, al tiempo que es generadora de varios fuentes laborales, con un alcance a 20 familias que viven del trabajo de la cooperativa.

Por otra parte, se muestran abiertos a sumar trabajadores que tengan ganas de hacer, los interesados/as pueden contactarse a través de las redes sociales Facebook o Instagram. “Lo más importante es tener ganas de hacer, estamos abiertos a charlar y sumar gente y capacitar a quienes lo necesiten, la idea de esto es poder formar gente para que esto se amplié un poco más”.