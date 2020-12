Hospital El Hoyo:Hoy se implementa plan detectar en círculo social de casos positivos

El director del hospital rural de El Hoyo, informó que a las 10 horas de hoy los casos activos positivos de COVID 19 en la localidad son 4, tres de los cuales se encuentran en aislamiento en domicilio como paciente ambulatorio y una persona mayor de edad con comorbilidad fue derivada a Esquel por prevención y para que este más controlado. Febo Sosa informó que sobre el medio día de hoy se implementaba operativo plan detectar en personas que han compartido espacios comunes y/o reuniones con los pacientes positivos.

AUDIO ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DRL HOSPITAL DE EL HOYO 👇👇



En ese sentido, el director del nosocomio de El Hoyo, dijo que en base a los resultados en las próximas horas podría haber una variación en los números de casos confirmados, ya que se sospecha que podría haber personas afectadas asintomáticas.” El Detectar se despliega para sacarnos las dudas, para ver si hay pacientes asintomáticos que puedan estar cursando la enfermedad… para ver si hay más casos o no”, subrayó el Lic. Febo Sosa.

Así mismo se indicó que de los cuatro casos positivos, dos tienen identificado el nexo epidemiológico y los otros dos restantes siguen en estudio, a pesar de que hay sospechas de donde pudieron haberse contagiado no está confirmado en un 100 por ciento.

Personal de enfermería y médicos aislados

Consultado si hay personal médico y de enfermería del hospital afectado, el director Febo Sosa respondió” esto es falso tenemos personal que está aislado preventivamente, al día de la fecha no hay ningún caso positivo dentro del hospital .Por el momento no se los va a hisopar”.

Al respecto se indicó que el hospital está funcionando con personal reducido por la situación de aislamiento, lo que se suma al déficit que ya se venía teniendo en algunos servicios. La situación llevó a que se solicite reforzar médicos con personal de hospitales de otras localidades para poder organizar cronograma de atención; hoy en hospital rural de El Hoyo solo cuenta con dos médicos y en las últimas horas se sumó a la atención por guardia de un profesional de Trevelin. En tanto el servicio de enfermería también se vio resentido por personal en aislamiento, lo que genera una sobrecarga a los que quedaron activos.

Finalmente el Lic. Febo Sosa, hizo un nuevo llamado a la responsabilidad individual social, al sostener “recomendamos lo mismo que venimos diciendo hace 9 meses, ahora dependemos más que nunca de la responsabilidad individual y social de cada uno, teniendo en cuenta que si yo me cuido estoy cuidando un ser querido… nadie está exento de esto por eso tampoco tenemos que estigmatizar o señalar a nadie que haya tenido la desgracia de haberse contagiado…”

En ese sentido hizo hincapié en los cuidados y recomendaciones que se vienen dando desde hace ya casi 10 meses, mantener el distanciamiento físico, el uso de tapa boca nariz, limpieza de manos, desinfección de objetos, ventilación de ambiente, evitar compartir mate, vasos, botellas y utensilios.

Por otra parte Febo Sosa, aseveró” Es el momento de extremar los cuidados, si miramos el mapa solo Cholila se mantiene sin casos positivos, eso nos da la pauta que el virus llegó … obviamente que todavía no tenemos circulación comunitaria pero está en la zona, es tiempo de seguir y empezar a extremar los cuidados al 100 %” .