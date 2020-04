Hospital El Hoyo: Advierten  falta de recursos para enfrentar una posible etapa de mitigación de la Pandemia por Covid 19  

Ricardo Amat , se desempeña como enfermero y a la vez es el delegado gremial de los trabajadores del hospital rural El Hoyo , con participación activa en el marco de la refuncionalización de espacios y armado de protocolos de bioseguridad hospitalaria y comunitaria, informó que se le planteó al director del nosocomio la necesidad de pedirle a las autoridades sanitarias de la provincia la designación de mayor recurso al sistema sanitario teniendo en cuenta que la localidad se ubica en un punto caliente a la que denominó ” zona roja” , puerta de entrada del virus Covid-19.

En ese sentido advirtió que El Hoyo, está a 10 km de distancia de El Bolsón, en donde ya se confirmaron casos, y la provincia de Rio Negro está considerada zona de riesgo con circulación viral. “ La verdad que esta es una situación bastante preocupante sobre todo porque nosotros somos el único centro asistencial de la comunidad, la situación de cercanía con Bolsón nos compromete muchísimo más y estamos muy expuestos, estamos pidiendo al director que transmita esta inquietud a las autoridades del área programática, para que tengan en cuenta la designación de recursos, hay una realidad que es que la puerta de entrada del virus es la ruta nº 40, ósea que estamos en un punto caliente, lo que implica que necesitamos muchísimo más esfuerzo y equipo “, aseveró Ricardo Amat.

Consultado por la preparación y la disponibilidad de recurso humano y material para enfrentar la etapa de mitigación, Amat advirtió que “ya estamos preparándonos para la etapa de mitigación y vemos que nos falta material e insumos, la provincia está en una situación no muy lejana de la que estábamos ante del covid-19”.

Consultado si habían tenido la oportunidad de plantear las necesidades del hospital en una reunión cara a cara con la dirección del área programática Esquel que días atrás estuvo en la localidad, Amat respondió “Nosotros no hemos podido tener la oportunidad de tener un dialogo abierto y sincero con los directivos del área “, al tiempo que insistió “Estamos tratando que las autoridades sanitarias de la provincia reconozcan que ésta es una zona critica para el ingreso y el contagio… si no se establece una primera barrera acá , pude ser mucho más complicado para el resto de la provincia. No vemos que haya una mirada hacia acá desde la provincia, vemos una mirada muy superficial”.

“Me parece que el sistema y las estrategias de salud deben ser refuncionalizadas, y a esta zona roja de posible puerta de ingreso del virus se le debería asignar mucho más recurso que el que tenemos actualmente. Nosotros tenemos un escenario preparado para una hipótesis moderada del virus, pero la verdad que es una enfermedad que no se conoce bien entonces tenemos que prepararnos para el peor escenario, que ojala no llegue. Puede sonar muy cruel pero es así tenemos que estar preparados para todos los escenarios y es verdad que no tenemos los medios “, subrayó Ricardo Amat.

La realidad desde su visión que el delegado de los trabajadores del hospital de El Hoyo transmite en su declaración, van en contraposición con las declaraciones y testimonio obtenido por este medio en entrevista días atrás con el jefe de programas del área programática Esquel, en su visita a la localidad, quien sostuvo que el sistema sanitario estaba en condiciones de atender la emergencia sanitaria por Covid 19.

Por otra parte Ricardo Amat, quien encabeza el comité de desinfección hospitalaria, resaltó el trabajo interdisciplinario que se viene haciendo con las áreas de inspectoría y ambiente municipal, a raíz del cual se presentó al poder legislativo un proyecto que propone establecer reglas de bioseguridad en el marco de la emergencia por la pandemia Covid-19, para que sean cumplidas y respetadas en los distintos ámbitos y espacios de la localidad. “nosotros como salud no tenemos poder de policía para aplicar ninguna normativa, lo que si podemos aportar es el respaldo científico en esto; creemos necesario que el ejecutivo cuente con herramientas para el control y monitoreo de cumplimiento de esas normas “.