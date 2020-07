Hospital El Bolsón: Hay internados dos pacientes positivos cuyo nexos epidemiologicos aun se desconoce

En conferencia de prensa autoridades sanitarias del hospital de El Bolsón, informaron en conferencia situación epidemiológica local, en donde las últimas semanas hubo casos positivos, cuyos nexos epidemiológicos aún están sin determinar. En el hospital al día martes permanecían internados dos pacientes confirmados y se registró la internación de un menor con síntomas compatibles para Covid19. Ante el nuevo escenario epidemiológico se intensifican las medidas de bioseguridad en el nosocomio.

En tanto en Bariloche hay dos pacientes positivos, uno con domicilio en El Bolsón y otro pediátrico con atención en el hospital local pero con domicilio real en lago Puelo. Sobre este último se indicó que se encuentra junto a sus padres cumpliendo con el aislamiento preventivo en Bariloche en un hotel dispuesto para tal fin por el ministerio de salud de Rio Negro.

Myrna Lamberto, directora del hospital detalló que se mantienen en comunicación directa con el director del hospital de Lago Puelo, atentos a la evolución del paciente.

Si bien la titular la Dra. Romina Hansen, epidemióloga del nosocomio de El Bolsón, subrayó que hasta el momento no hay evidencia de circulación comunitaria en la localidad; la profesional informó que están en estudio los nexos de los pacientes confirmados positivos., asegurando que no hay relación entre el joven confirmado el viernes que está en buen estado y con buena recuperación y el caso positivo del lunes, un hombre de 83 años un paciente de riesgo, cuyo cuadro es grave.

Al respecto añadió “Hasta la fecha no hay evidencia circulación comunitaria porque no tenemos herramientas para confirmarla ni descartarla. Estamos en alerta a partir de estos dos casos que no encontramos nexo”, a lo que añadió que la falta de herramientas tiene que ver con que los datos y la información que se obtienen a través de las encuestas con pacientes positivos y sus nexos estrechos, que muchas veces o no recuerdan o no aportan algún detalle por no considerarlo relevante ni de riesgo.

A lo que se añadió “ A veces el no encontrar la punta del ovillo, termina definiendo la circulación del virus, hoy no podemos decir que en El Bolsón estamos en esa situación .Hasta el momento no hay evidencia de circulación comunitaria” .

En el parte del día de hoy (29/07) , se informó que el paciente pediatrico internado ayer martes, debió ser derivado a un centro asistencial de Bariloche, y se está a la espera de resultado del test.

En tanto hoy miércoles por la mañana, se internó una paciente que cumple los criterios de caso sospechoso.

Todos los contactos estrechos de pacientes positivos y sospechosos se encuentran cumpliendo el aislamiento correspondiente.

Ante el cambio de escenario epidemiológico en la ciudad de El Bolsón, las autoridades sanitarias a través del comité de emergencias del hospital, decidieron que todo el personal de salud deberá usar durante todas las horas de la jornada laboral de forma obligatoria es el la máscara de protección, además el barbijo.

En tanto se indicó que las recomendaciones siguen siendo las mismas para la comunidad en general y los comercios y empresas, uso de tapa boca y/ o barbijo, respetar el distanciamiento de 2 metros, evitar aglomeración de personas, uso de alcohol en gel y lavado frecuente de manos, no compartir mate, botellas, cigarrillos, utensilios, desinfección y ventilación de ambientes.

Así mismo desde el sector de pediatría del hospital, se hizo un llamado a la “responsabilidad social” especial a padres y adultos mayores, en esta etapa de flexibilización, al respecto se dijo “es muy importante que los adultos tengan en cuenta que poder llevarlos a recrearse es bueno pero se debe evitar que juegue con otros niños que nos convivientes y efectuar higiene correspondiente, se sigue recomendado no llevar los niños a lugares cerrados, como supermercados, tiendas etc.”

Otra franja que preocupa y también se le pide cuidarse, son los adolescentes “Es un grupo más complicado para que nos escuchen, los podemos ver en sitios públicos sin tapabocas, ni restricción social, comparten mates y demás. Quizás ellos por ser jóvenes no son de riesgo, pero son quienes pueden transportar el virus a un adultos en sus familias”,

Apertura del centro de sky Perito Moreno

La apertura para los locales, está anunciada para el sábado 1 de agosto, consultada Myrna Lamberto, dijo que el protocolo de bioseguridad si bien fue presentado por la empresa, desde salud se sugirieron algunas modificaciones, sobre las cuales no han recibido aún una devolución.

Aunque al respecto aclaró que” Al margen de las devoluciones y recomendaciones que pueda hacer salud, quien habilita la actividad es la máxima autoridad competente , en este caso el municipio”. Lo cierto es que ayer martes la dirección del hospital no había recibido una devolución por parte de la empresa sobre lo sugerido, ni mucho menos información sobre la que capacidad operativa del complejo.

En ese marco se explicó que se planteó la necesidad de que el hospital cuente diariamente con un registro de todas las personas que ingresan al centro de esquí; además de sugerir que todas las recomendaciones de prevención y cuidados estén más que visibles en los espacios del centro de montaña.

Otro punto importante, planteado desde salud, fue la necesidad imperiosa de realizar un estricto control de ingreso por caminos privados por Lago Escondido, o de no ser posible el cierre de los mismos.