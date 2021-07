Hospital de Lago Puelo: Inician sumario interno por suministro de 31 dosis de vacunas vencidas contra covid

Lo confirmó el director interino del hospital rural de Lago Puelo, Dr. Tristán García, al ser consultado tras la inquietud y preocupación manifiesta a este medio por personas a las que se le aplicó dichas dosis. Se aseguró que a nivel salud su aplicación no genera ningún daño. Además, se abrió un sumario interno.

Tristán García , reconoció que son 31 las personas a las que se les aplicó dosis de vacuna vencidas , con quienes personalmente se está comunicando para explicarles lo sucedido, de las cuales unas 8 pertenecen al equipo de salud del hospital.

Las primeras 10 dosis fueron colocadas el 7 de junio En tanto las restantes 21 se aplicaron el 17 de junio en el gimnasio municipal a personas menores de 60 años.

En el marco de la campaña de vacunación semanal que se desarrolla en la localidad; los primeros días de junio tras colocar las dosis y cargarlas en sistema, se detectó que dos de los frascos multidosis llevaban 7 días de vencimiento.

La detección de la irregularidad, fue advertida a través del sistema de carga, de forma inmediata se inició un trabajo interno de recavación de datos relacionado al circuito de la partida – desde el envío de nación hasta la recepción en el hospital rural de Lago Puelo- .

En ese marco fue que el día 24 de junio se determinó que las mismas tenían 7 días de vencimiento, situación que fue notificado de forma inmediata al ministerio de salud de la nación, y se realizaron las consultas pertinentes al área de epidemiologia del ministerio de la provincia del Chubut.

Nación indicó la revacunación de las 31 personas

A modo de llevar tranquilidad a las personas que recibieron dichas dosis, el director del hospital, aseguró que a nivel salud su aplicación no genera ningún daño “lo que puede perder la vacuna es la efectividad”, si bien de las personas contactadas cuatro manifestaron haber tenido síntomas típicos generados por la vacuna, Tristán Garcia dijo “Pero de cualquier manera no nos podemos basar en suposiciones; por lo tanto, el mail que nos llega desde nación indica que hay que revacunar a esas personas”.

A lo que se añadió “Queremos llevar tranquilidad a la población que junto con provincia estamos haciendo un seguimiento estricto del proceso de todas las vacunas, ahora todo se está recomponiendo con la recepción de datos que hasta ahora no estábamos recibiendo “, aseveró el Dr. Tristán García.

El director, reconoció que hubo un error humano del equipo de vacunación “Acá hubo un error, que quede claro lo siguiente, uno tiene que tener un sistema de seguimiento de algo tan serio tan especial como son las vacunas, donde uno tiene que testear todo. La obligación del vacunador es revisar lo que estoy haciendo. Creo que si esto hubiera tenido un nivel de seguimiento de lo que hace a remitos, stock y demás… s se podría haber detectado. Tenemos la inmensa suerte que son solo dos frascos, de las 3.700 personas que tenemos vacunadas “.

Consultado el Dr. Tristán García, si lo ocurrido deriva en alguna acción de sumario interno, respondió que “ Sí, se van a tomar medidas desde lo administrativo y personal