Hospital de El Hoyo: La asamblea propone la renuncia de autoridades del Ministerio de Salud , del área programática y dirección de hospitales

En el marco del paro por tiempo indeterminado en reclamo de salarios, que llevan adelante los trabajadores de la salud pública del hospital de El Hoyo, el delegado gremial, adelantó que están propiciando la renuncia de todas las autoridades de salud, desde el Ministro de salud, las autoridades de área programática Esquel y directores de hospital.

En ese sentido Ricardo Amat, subrayó que el estado provincial tiene un trato desconsiderado con los trabajadores de la salud pública.

Al tiempo que aseguró que “Hay un vínculo y un contrato social que se rompió en base a la mentira, nosotros no fuimos los culpables, nosotros nos manifestamos por nuestros derechos, nosotros trabajamos y necesitamos cobrar… “

Así mismo se remarcó que el sector viene desde hace dos años con problemas laborales y falta de respuestas en torno a mejoras del sistema de salud. “Nunca hemos visto ningún cambio, por eso nosotros hemos pedido la renuncia de todos los funcionarios del área de salud, incluido la del ministro Puratich , desde los directores de los hospitales y de área programática“, dijo la voz de los trabajadores .

Dicha propuesta de renuncia surgió de la asamblea de trabajadores el pasado viernes, y pretendía ser reafirmada en una reunión el día de hoy.

En el marco de las medidas de fuerza por tiempo indeterminado el hospital de El Hoyo, garantiza la atención de emergencias y la contingencia sanitaria por Covid 19.

Por otra parte el delegado de ATE del hospital de El Hoyo, recordó que desde el primer día de declarada la Pandemia, el personal se puso a disposición de la emergencia, se organizó el refuncionamiento del hospital y se armaron protocolos y comisiones de trabajo, con el objeto de cuidar a todos los trabajadores sanitarios y cuidar a la población.

A esto Amat añadió: “Los trabajadores de la salud desde el primer momento que se declara la pandemia nos hemos puesto a disposición y a trabajar por una cuestión de vocación y por cuidar a la comunidad, la verdad que no hemos sido correspondidos, este gobierno durante todo este tiempo se ha dedicado a mentirnos y desconsiderarnos “.

Más adelante el delegado gremial recalcó que además de no cumplir con el pago de salarios, “El estado no ha volcado recursos para el abordaje de la pandemia y está sentado sobre los recursos en Rawson, sabemos que tienen elementos para poder mandar a los hospital, el ministro Puratich dijo que en el momento que lo necesiten los iba a enviar, la verdad que habría que decirle al ministro que en salud que lo importante y prioritario es la prevención , entonces todo los hospitales deberían estar equipados y capacitados para poder enfrentar esta pandemia, sin embargo esto no acontece, el ministerio no aparece ni con capacitaciones , ni elementos de bioseguridad y la verdad que lo que hay es lamentable, los hemos tenido que hacer nosotros mismos”, aseguró el delegado de ATE.

Así mismo deslizó que la gestión del área de salud está agotada, y que el gobernador está mal asesorado al sostener “La gestión política del gobernador ha sido nefasta para la provincia, en ningún momento se ha priorizado la salud, yo no sé quién lo asesora, me cuesta creer que no se rinda ante las evidencias, si tenés una pandemia págale a la gente de salud .. Tendría que cambiar de asesores, la gestión por lo menos de salud está agotada”, insistió en remarcar Amat.

En relación a la dirección local del hospital, Ricardo Amat fue crítico con las decisiones que se toman, ya que consideran que hay cuestiones que deberían realizarse con el consenso y con el aporte de los trabajadores, Amat al respecto señaló “pedimos la renuncia del director del hospital porque la verdad que nos ha desconsiderado y no nos cuida”.