Hospital de El Hoyo: Febo Sosa reconoció falencias e informó que el ministerio comprometió dos nuevos ingresos al sector de mucamas y limpieza

El director del hospital de El Hoyo, Licenciado Febo Sosa, reconoció que es real la falencia en el servicio de mucamas al sostener “hay poco personal… esto se visibiliza más en este momento de pandemia de coronavirus que tenemos que estar más atentos con lo que es la desinfección hospitalaria y cuidados”. La solicitud se elevó y fue reiterada, y hace algunas horas el ministerio informó que se darán prontamente dos nuevas incorporaciones.

Al respecto el director del nosocomio local, si bien recordó que las solicitud de personal fue elevada en su momento sin haberse dado los ingresos correspondientes, añadió que “Los reclamos se volvieron a hacer al ministerio, y me contestan que prontamente vamos a tener dos incorporaciones nuevas en el hospital”.

Febo Sosa además recordó que en el marco de la emergencia por pandemia de coronavirus, el municipio contrató dos personas a modo de solución paliativa y temporaria, contratos que ya no tienen vigencia. Para más adelante señalar que “Esto lo vengo planteando ahora llegamos a una situación límite en la cual he tenido que mover personas de otros servicios para reforzar el de mucamas y limpiezas”.

Al ser consultado si estaba garantizada la limpieza y desinfección del nosocomio el director del hospital, Febo Sosa, llevó tranquilidad a la población al aseverar “Pueden venir al hospital no contamos con el personal suficiente, pero las chicas están haciendo un esfuerzo sobre humano, y agradezco la predisposición de ellas porque no tuvieron problemas en entender que tenía que hacer este movimiento, por no haber tenido los ingresos solicitados. Al día de hoy tenemos 4 personas en el servicio… faltarían dos ingresos para llegar a seis .Desde el ministerio ahora se está pidiendo otra documentación para poder hacerlos efectivos, tenemos solicitado más personal”.

Atención en consultorio limitada

A la fecha la atención en consultorios es limitada, debido a que la mayoría del personal está bajo medida de fuerza en reclamo salarial. Al respecto el director informó que “Actualmente se atiende la guardia con atención de enfermería y médico en guardia pasiva. La atención de consultorios no está a demanda (no se dan turnos). Lo que se hace es que los pacientes que se ven por la guardia y necesitan control en algunos casos los están citando en la semana para controlarlos. Esta es la situación actual, otros servicios están funcionando con normalidad, más allá de toda la situación que se plantea de paro y retención de servicios un reclamo totalmente valedero y entendible”, subrayó el director.

En ese contexto Febo Sosa se encargó de valorar “ el esfuerzo de quien trabaja día a día poniendo el hombro a pesar de los inconvenientes que tenemos”.

Protocolo de mitigación

En relación al protocolo de mitigación , el director del hospital, informó que el mismo fue elevado al área programática Esquel, en donde se valoró el trabajo realizado ; a lo que añadió “ ese protocolo tiene mi visto bueno porque es un trabajo excelente, que hicieron los compañeros , ayer cite a una reunión a todos, participó alrededor del 80 % del personal, solicite que volvamos a reactivar protocolo y el trabajo que se venía haciendo, entiendo que hay un desgano en el equipo de trabajo ; me solicitaron que me ponga a la cabeza de esto, estoy a disposición para coordinar las acciones necesarias entre ellas la aplicación del protocolo”, dijo el Lic. Febo Sosa.

Quien además explicó que desde la dirección del hospital se le solicitó a todo el personal de salud, que lo que se pregona que hay que hacer dentro del nosocomio también como cara visible de la salud pública local se cumpla afuera. Al respecto aseveró “Porque no podemos escribir una cosa dentro del hospital y hacer otra afuera, tenemos que tener una responsabilidad social. Tenemos que ser responsables las 24 horas del día dentro y fuera de la institución, eso también corre por cuenta personal de cada uno…”

Puertas de entrada del virus

Consultado si preocupa la situación de Covid cercana de las ciudades de Bariloche y El Bolsón, Febo Sosa respondió “ Esto no solo preocupa a la dirección, preocupa a todos acá adentro del hospital y también al vecino, que es lo que uno recoge en lo que va charlando con la gente. Tenemos dos focos calientes, una puerta de entrada del virus que puede ser a través de Rio Negro- Bariloche, y también la vista puesta en la situación de Comodoro, hay gente que va y viene , tenemos que tener cuidado también a través de la ruta 40 por el ingreso sur”.

Finalmente el director del hospital de El Hoyo, indicó que al viernes 07 de agosto, en la localidad no se han registrados casos positivos y no hay casos sospechosos. Los asilamientos sociales preventivos que se monitorean son vecinos viajeros procedentes de zonas consideradas de riesgo.

Febo Sosa, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana y social, “ a cuidarnos entre todos”, y pidió a aquellos posibles viajeros que por distintos motivos no han sido controlados en su ingreso a la localidad, den aviso al hospital y actúen con responsabilidad cumpliendo con los 14 días de aislamiento.