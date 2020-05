Hospital de El Bolsón: Trabajadoras/es reclaman al gobierno de Rio Negro el pago del bono y que se los cuide más

Trabajadores del sector de enfermería y mucamas, del hospital de El Bolsón, en consonancia con sus pares de toda la provincia de Rio Negro, se manifestaron frente al nosocomio local, en reclamo del pago del bono de 5000 pesos, decretado y anunciado en su momento por el gobierno provincial.

Trabajadoras/res adheridos a ATE de la salud pública de El Bolsón, se sumaron a la convocatoria de una gran senada provincial en los establecimientos, manteniendo los recaudos de distanciamiento y uso de barbijos.

De esta manera los trabajadores nucleados al sindicato reclamaron el pago del bono de $5000 para trabajadores esenciales decretado por el Gobierno nacional para los meses de abril, mayo, junio y julio.

Desde el gremio además se exige el pase a planta permanente de la primera tanda de los 3055 agentes públicos que a través de la ley 5354 pusieron fin a la precarización en el Estado. Todos los pasos administrativos necesarios fueron dados, sólo falta el decreto que les permita regularizar su situación.

Hubo otras demandas, como el pago del adicional por indumentaria, un aumento en las asignaciones familiares, un adicional por calefacción en la región sur, Bariloche y El Bolsón y una audiencia con el ministro de salud, Fabián Zgaib para coordinar la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).

Delgada de ATE, Susana Inostroza “ Nos hemos auto convocados es para reclamar el bono de 5000 pesos, que nos prometieron cuando empezó todo esto de la Pandemia, esto incluiría 6 horas de trabajo, cuando hoy estamos haciendo 12 horas “.

El incremento de dicha carga horaria a entender de las trabajadoras del sector de enfermería, no tiene que ver con falta del personal, sino a directivas arbitrarias e inconsultas ejercidas bajo presión. Al respecto la delegado dijo“ Calculo yo que las 12 horas tiene que ver con una situación de comodidad , tanto yo como mis compañeras no nos sentimos cuidados al trabajar 12 horas , cuando estamos reclamando por seis horas, es contradictoria la respuesta que recibimos del gobierno. Estamos trabajando totalmente recargados, esto se da en el sector de enfermería y mucamas. No tuvimos la oportunidad de reunirnos ni con la dirección ni con la jefe de enfermería, la determinación se nos comunicó con una nota por watshap, sin fundamentar nada”, aseveró la delegada gremial.

Además, desde la voz de Sandra Contreras reclaman contar con la disponibilidad adecuada de elementos de bioseguridad “Entendemos que hay situaciones que hay que corregir porque acá se están vulnerando derechos, hoy debería reforzarse todas las cuestiones de bioseguridad”; y la apertura de espacios de participación y diálogo con los trabajadores a nivel local. Así mismo si dijo que en el hospital de El Bolsón si bien no hay muchas trabajadoras/res precarizados, si hay compañeros en otras instituciones que dependen del gobierno provincial.

Además Sandra Contreras, haciendo hincapié a la frase en los panfletos de reclamo

“Cuidemos a Quien nos Cuida”, sostuvo que sería interesante que el Estado no solo la use como lobby mediático, sino que realmente demuestre con acciones que cuida a sus trabajadores.

Por su parte Luis Albornoz, agregó “Lo que reclamamos también es una participación en los espacios democráticos que tiene el hospital local aquí hace mucho tiempo que no funciona el consejo local de salud, tienen que democratizarse los espacios de comunicación, tienen que tener acceso no solo los trabajadores sino también toda la comunidad. No puede ser que los trabajadores no tengan participación en el COEM. Los trabajadores no solo estamos en el hospital, también estamos en la SENAF, en el hogar de ancianos, en los centros barriales… “.

“Lo que tiene que entender esta dirección del hospital es que con dureza y cerrándose no se consigue nada, en este momento tenemos estar todos unidos, porque es la única manera que vamos a salir esta situación. Solo hace falta que se convoque a todos a participar, trabajadores, instituciones, representantes gremiales, juntas vecinales, esto es fundamental”, subrayó Albornoz.