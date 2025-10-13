Homicidio en Comodoro Rivadavia: La Policía del Chubut secuestró el vehículo involucrado y detuvo a un joven de 25 años

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el rápido accionar de los efectivos policiales.

En el marco de la lucha contra la inseguridad, impulsada por el Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, la División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia, dependiente de la Policía Provincial, secuestró el vehículo involucrado en los ataques con arma de fuego que provocaron la muerte de un hombre de 25 años en el exterior de una estación de servicio, durante la madrugada del lunes 6 de octubre.

En relación con las tareas investigativas, también fue detenido uno de los coautores del crimen.

Cabe recordar que, en el mismo ataque, otra persona resultó herida y permanece internada en el hospital local, a la espera de una evolución favorable.

El procedimiento se suma a diversas diligencias investigativas realizadas en distintos puntos de la ciudad, donde se obtuvieron elementos de interés que permitirán esclarecer las circunstancias del suceso.

“En Chubut no hay lugar para los asesinos”

En este sentido, Torres señaló que “gracias al rápido accionar de nuestra Policía, y al trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal, atrapamos a uno de los coautores del brutal crimen ocurrido días atrás en Comodoro Rivadavia. Vamos a seguir trabajando a fondo para que los delincuentes y los asesinos, terminen en donde tienen que estar: presos”.

“En Chubut, no hay tolerancia con la delincuencia ni con los asesinos”, sentenció el mandatario provincial.

Trabajos de investigación

La Policía del Chubut continúa con el relevamiento de las diferentes cámaras de seguridad puestas en puntos estratégicos de la ciudad de Comodoro, análisis de testimonios y otras medidas que contribuyan a conformar un panorama integral del caso.

—