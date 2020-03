HCD El Hoyo: Quedó aprobado el veto del ejecutivo a iniciativa que buscaba extender plazo para el pago con descuentos de impuestos

Sucedió en el marco de la sesión ordinaria desarrollada este miércoles, en donde entre otras dos notas, se trató el veto a la ordenanza ( 016/2020) que pretendía extender el plazo para el pago con descuentos de impuestos

En ese sentido, dicha iniciativa fue vetado por el intendente, entendiendo que no es facultad del legislativo, haciendo uso de tres artículos de la ley de corporaciones municipales( art.36,74 y 76); el cual al someterse a votación fue aceptado por tres votos a favor y misma cantidad en contra.

Al respecto la edil Gisel Cortes, del bloque Chubut al Frente y vicepresidenta del HCD, como una de las impulsoras del cuestionado proyecto de prorroga, sostuvo “ para los que rechazamos el veto, que fueron tres votos, entendíamos que sí es una facultad legislativa reglar sobre materia tributaria, no así sobre el presupuesto de recursos y gastos. No se obtuvieron los votos, así que bueno… como se necesita el 2/3 de los presentes, se debería haber obtenido 4 votos y como no fue así, este fue un proyecto que no tuvo un final positivo. Nosotros esperábamos que en estas circunstancias, el departamento ejecutivo presentara una prórroga por toda la situación económica que se está atravesando, por lo tanto un proyecto de estas características por este año no se puede volver a tratar”, sostuvo la concejal.