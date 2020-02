HCD El Hoyo: Concejales de la oposición lograron aprobar ordenanza que extiende plazos para el pago de impuestos, aunque Huisman podría vetarla

En sesión especial el Concejo Deliberante de El Hoyo aprobó ordenanza de prórroga de pago de impuestos municipales con descuento, presentada por los bloques de la oposición (Chubut al Frente y Juntos por el cambio) con el acompañamiento de una edil del Frente de Todos. Huisman planteó incompetencia del HCD y advierte posible conflicto de poderes.

Ahora resta saber cuál será la postura del Poder Ejecutivo quien tiene la facultad de vetar o promulgar la norma; aunque en escrito presentado el intendente Huisman plantea aspectos legales, con una interposición de facultad y poderes, advirtiendo que podría la misma generar un escenario de conflicto de poderes.

La iniciativa tratada prosperó con cuatro votos positivos de Ariel Szudruk, Gisel Cortes (Chubut al Frente), Gretel Arce (Juntos por el Cambio) y Fanny Ávalos (Frente de Todos) y tres abstenciones de Cesar Salamín, Gustavo Flak y Edgar Sandoval (Frente de Todos) .

En diálogo con Noticias de la Comarca Ariel Szudruk, presidente de la comisión de hacienda del HCD El Hoyo, sostuvo “ Claramente el espíritu de esta ordenanza es prorrogar hasta el 31 de marzo el pago de impuestos , tiene que ver con la crisis que se atraviesa tanto a nivel local , provincial y nacional, en el caso de Chubut muchos contribuyentes son empleados estatales que cobran de forma escalonada, lo que implica que hoy haya gente que no ha percibido su salario y no llegó a pagar los impuestos municipales”.

A esto el concejal Szudruk explicó que la iniciativa se comenzó a charlar en el seno del HCD, se dio tratamiento en comisión de hacienda con dictamen positivo, y se llevó a su tratamiento en la sesión extraordinaria llevada a cabo en el día de la fecha.

Además ante la nota elevada por el Poder Ejecutivo, y presentada por el edil oficialista Gustavo Flak, Ariel Szudruk, sostuvo que “ Si la decisión del ejecutivo es vetar la ordenanza, nosotros esperamos un proyecto similar o superador para poder extender el plazo, el espíritu de la norma es claro, no nos estamos metiendo con modificar tributos , solo se quiere extender el plazo para que la gente que no llegó a pagar los impuestos pueda hacerlo con las bonificaciones contempladas por la tributaria hasta el 28 de febrero”.

Consultado Szudruk si se evalúo el posible impacto de ingresos a las arcas municipales, respondió “yo creo que no, de hecho estamos dando una herramienta más para que aquel que estaba por ir a solicitar una moratoria porque se quedó afuera, tenga 30 días para poder juntar el dinero y cumplir con sus obligaciones tributarias durante el mes de marzo”.

Yo como presidente de la comisión de hacienda, puedo afirmar que hoy tenemos varios temas en los que es necesario avanzar y que por falta de información solicitada ya en reiteradas oportunidades al Ejecutivo, están frenados. “Tenemos varios pedidos de informes elevados al poder ejecutivo, recién en sesión se le planteo al concejal Flak –el mensajero del ejecutivo- la importancia de que nos respondan, sino no podemos avanzar en el trabajo de las comisiones”, subrayo el edil de Chubut al Frente.

A esto Ariel Szudruk, remarcó “Hoy no sabemos la situación de las finanzas municipales, hemos solicitado informes de la recaudación tanto de la fiesta de la fruta fina, el cobro de acceso a Puerto Patriada, estacionamiento en Catarata, y no tenemos nada, esta todo pedido para ver donde estamos parados, ahora se viene el tratamiento de una solicitud del Ejecutivo de aumento a directores y las negociaciones paritarias, por eso necesitamos tener la información para poder avanzar…”

Huisman advierte posible Conflicto de Poderes

Por su parte el intendente Rolando “ Pol ” Huisman , en nota elevada al poder legislativo, en su primer párrafo solicita a los impulsores de la iniciativa de prórroga , que no se realicen reformas a las materias regladas en las ordenanzas ya vigentes (105/2019 y 106/2019), entendiendo que las normas una vez aprobadas y promulgadas , no pueden ser modificadas por el HCD, sosteniendo más adelante que dicha facultad es del Poder ejecutivo y que el Legislativo no tiene competencia atribuida para modificar la normativa tributaria y presupuestaria .

Al tiempo que en otro de los párrafos del texto “Se advierte que la conducta de algunos ediles solo persigue avanzar indebidamente sobre la incumbencia exclusiva del Poder Ejecutivo y ejercer una función que no está prevista en las leyes “.

En ese marco el Poder ejecutivo, con Huisman a la cabeza, plantea que cualquier iniciativa impulsada por el HC, que pretenda modificar las ordenanzas antes citadas, podría tener consecuencias jurídicas derivando en un Conflicto de Poderes.