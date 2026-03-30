Hallan el cuerpo de una persona en la zona de El Huemul: investigan las causas del deceso

En la tarde del pasado domingo, un vecino de la localidad de Corcovado alertó a las autoridades sobre el hallazgo de una persona sin vida en la zona rural conocida como El Huemul. Tras recibir el aviso la Comisaría local notificó al funcionario de guardia de la Fiscalía para iniciar las actuaciones correspondientes.

Operativo en el lugar del hallazgo

Debido a la complejidad del terreno y la necesidad de preservar la escena, los trabajos de peritaje comenzaron formalmente a primera hora de esta mañana. Un equipo multidisciplinario se desplazó hasta el sitio para realizar las tareas de rigor.

El grupo de trabajo está integrado por representantes del Ministerio Público Fiscal, personal de la Comisaría de Corcovado, efectivos de Criminalística y agentes de la División Policial de Investigaciones (DPI).

Objetivos de la investigación

La prioridad del equipo es relevar la zona de manera exhaustiva para reunir evidencias que permitan reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer bajo qué circunstancias se produjo el fallecimiento.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada. El cuerpo será trasladado a la morgue para la realización de la autopsia, la cual determinará fehacientemente la causa de muerte y ayudará en el proceso de identificación.