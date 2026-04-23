Habra allanamientos por amenazas de tiroteo en  escuelas de la Comarca Andina

“ Esto ya no es una joda entre pendejos; es un delito, ya hay identificados y Habra allanamientos”, afirmó el fiscal en jefe del MPF con asiento en la localidad de El Hoyo, el Dr. Carlos Diaz Mayer , quien ademas aseveró que “De alguna forma esa responsabilidad civil va a ser de los padres, que son quienes deben velar , cuidar y proteger las repercusiones lo que hacen los chicos”.

Asi mismo se inform, que desde la Jefatura policial de la Provincia, se dispuso un protocolo de actuación, con un alerta en toda la provincial.

En el marco de la preocupante situacion que ocupa a investigadores y fuerza de seguridad, ya se han realizado allanamiento por amenazas de tiroteo en escuelas, en las ciudades de Puerto Madryn, Rawson, Trelew y Esquel, en tanto en la Comarca Andina tambien se esperaban intervenciones judiciales de este tipo.

El fiscal Tambien se encargó de aclarar que Los chicos de mas de 13 años como dice el Código Civil tienen discernimiento, intención y libertad …son responsables de alguna forma, si bien no penalmente pero si la responsabilidad es de los padres.