Gustavo Sastre: “El encuentro sirvió para poder debatir ideas y tratar de unificar criterios en un decreto que beneficia a todos”

Así lo indicó el Intendente de Puerto Madryn al finalizar la reunión con el Gobernador del Chubut.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, mantuvo una reunión con el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, e Intendentes de distintas localidades, y destacó que “el encuentro sirvió para poder debatir ideas y tratar de unificar criterios en un decreto que beneficia a todos”.

“Mi idea sobre flexibilizar es muy drástica porque no tenemos que pensar que todo está solucionado, no hemos llegado al pico máximo ni ha llegado el virus a la provincia, pero no tenemos que relajarnos. Tenemos que seguir trabajando de forma estricta y tener la menor cantidad de rubros para generar el menor movimiento dentro de las ciudades”, indicó el Intendente.

Agregó que “es necesario ponernos de acuerdo unificar criterios y trabajar de manera aceitada. Debemos trabajar en conjunto para sobrellevar de la mejor manera posible esta pandemia”.