Grazzini aclaró hoy el permiso vigente para circular en Chubut sigue siendo el provincial

En ese sentido el Ministro de gobierno, María José Grazzini, en conferencia de prensa aclaró que la cuarentena sigue siendo administrada de la misma forma ; “ Buscamos un decreto general para toda la provincia otorgando diferentes tipo de movilidad, respetando DNU. La circulación entre pueblo y pueblo esta prohíba salvo las exceptuadas y la actividad de los comercio es muy clara. Los permisos para movilizarse en la provincia deben estar autorizados. Esa cuestión sigue siendo la misma”, afirmó .

A lo que indicó que las personas que vienen con permiso nacional en tránsito sigue siendo así. En la provincia del Chubut rige el permiso provincial, interjurisdiccion se pide nacional, lo que ocurrió por resolución de magistrada es que por un par de horas dejo de tener efecto. La administración de la cuarentena sigue siendo igual”, insistió Grazzini.

Por su parte el ministro de seguridad del Chubut, Federico Massoni si bien reconoció no estar de acuerdo con lo resuelto por la jueza Moreno, dijo ser respetuoso de los poderes del estado en vida democrática.

Respecto a la ventana que se abrió por algunas horas tras la resolución judicial, Massoni sostuvo “ Entrabamos justo en la determinación de administrar el orden de la flexibilidad en la provincia. El problema surge cuando se rompe el orden… espero que todavía lo podamos hacer sin ningún tipo de problemas, espero que esta ventana que se abrió no se causal de algún problema” .

Al tiempo que advirtió que hay quienes confunden o mezclan las situaciones denunciadas de abuso, con la determinación de ser estrictos en los controles para cuidar a los chubutenses. A lo que agregó “Somos respetuosos de la norma, no podemos ser desordenados, hay muchos que se olvidaron que esto es una pandemia”.