Gran noche K-Pop con las Guerreras Doradas en Lago Puelo

Por primera vez, la localidad de Lago Puelo vivió un gran show de las Guerreras Doradas del K-Pop. Una propuesta pensada especialmente para las infancias, que colmó de emoción, música y color la Casa de la Cultura.

El espectáculo contó con pantalla gigante e iluminación escénica profesional, creando una atmósfera que permitió a niños y niñas vivir una hermosa experiencia vinculada al universo del K-Pop.

Las Guerreras Doradas encarnan valores como la fuerza, el trabajo en equipo, la constancia y la confianza en uno mismo, transmitiendo, a través de la danza y la música, un mensaje de superación, identidad y expresión artística. Su propuesta inspira a las infancias a creer en sus sueños y a expresarse libremente.

El público infantil participó con entusiasmo, acompañando las coreografías, cantando y disfrutando activamente del espectáculo.

Al finalizar, se generó un espacio de encuentro donde las personas presentes pudieron tomarse fotografías con el elenco.

Desde la Dirección de Cultura se acompañó la actividad con la entrega gratuita de pochoclos, promoviendo un espacio de disfrute compartido en familia.

La Municipalidad de Lago Puelo continúa impulsando este tipo de propuestas culturales, fortaleciendo el acceso a actividades inclusivas, actuales y destinadas a las infancias de la comunidad.