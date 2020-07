Goodman: «La fiscal responde al poder político»

El secretario general del Atech, apinó sobre la imputación que le realizó la fiscal María Florencia Gómez por los incendios en la Legislatura y Casa de Gobierno en septiembre del año pasado; aseverando que la funcionaria judicial “responde al poder político”.

Al tiempo que entorno a a los hechos que se le imputan, describió el escenario como “Una pueblada en la que participaron más de 1500 personas , que se desató a partir del ninguneo del gobernador y la indignación de las muertes de Jorgelina y Cristina».

En diálogo con medios de comunicación, Goodman aseveró que la imputación no tiene sustento y que es una acción judicial para tratar de callar las demandas de dirigentes gremiales.

El dirigente gremial dijo que tanto él como los demás imputados en la causa “no son los responsables ocurrido esa noche en la legislatura “, para más adelante subrayar que será la justicia la que tendrá que buscar los responsables.

Goodman apuntó contra el gobernador del Chubut, al sostener “Es verdad que estábamos presentes porque se había instalado un acampe al frente de la Legislatura que se decidió en el congreso de delegados al que habían acudido Jorgelina y Cristina. Estas cosas sucedieron posteriormente a los fallecimientos de nuestras compañeras. Obviamente que nosotros no somos responsables. El responsable de estos sucesos es el gobernador de Chubut (Mariano Arcioni) y los ministros del momento y aquellos que teniendo carácter de responsabilidad institucional no hicieron nada para frenar lo que sucedió ese día”,

En este sentido, Goodman consideró que el planteo de la fiscal es un montaje que “no puede ser sustentado con los datos y las pruebas que tiene. Pero como ella responde al poder político de Chubut, lo que están haciendo es forma maliciosa y mentirosa es imputarnos a nosotros esta responsabilidad creyendo que nos vamos a callar la boca”.