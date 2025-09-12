Golpe al narcotráfico: La Policía del Chubut secuestró 20 kilos de cocaína y detuvo a cuatro individuos

Fue en Comodoro Rivadavia en el marco del Operativo denominado «Viento Blanco». El valor de la droga incautada alcanza los 600 millones de pesos. También fueron secuestrados un millón de pesos, cuatro vehículos, armas y balanzas de precisión.

Tras cinco meses de una exhaustiva investigación, la Policía del Chubut concretó un fuerte golpe al narcotráfico con el secuestro de 20 kilos de cocaína, valuada en unos 600 millones de pesos, la detención de cuatro individuos además del secuestro de armas, un millón de pesos, dólares y otras monedas, balanzas de precisión y cuatro vehículos, lo que permitió desbaratar una banda que operaba en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El operativo «Viento Blanco», que arrojó en las últimas horas contundentes resultados, se inició en el mes de mayo tras corroborar una denuncia sobre dos hombres que se dedicarían a la venta de sustancias del tipo prohibidas en distintas viviendas del barrio Stella Maris de la ciudad petrolera.

Durante las tareas de pesquisas se advirtió además que estas personas se vinculaban con otro individuo domiciliado en barrio LU4 quien se abastecía de droga de los denunciados primero y la revendía bajo la modalidad delivery. En ese marco es que se llevaron a cabo vigilancias desde puntos fijos y exhaustivos seguimientos; a raíz de los cuales desde la Unidad Fiscal se gestionaron ante el Juez Federal de turno, órdenes de allanamiento, registros vehiculares y secuestros; junto a detenciones.

Contundentes resultados

En uno de los domicilios se hallaron 15 envoltorios con cocaína y 700.000 pesos en efectivo. En la vivienda del presunto proveedor se encontraron 19 paquetes tipo «ladrillo» de cocaína, marcados con un delfín, junto con otras bolsas de sustancia compactada. Otros elementos incautados fueron 74.280 pesos en efectivo, 136 dólares, 120 pesos bolivianos. También una balanza digital, un arma de fuego tipo pistola marca “Bersa” modelo “Thunder 9”, dos cargadores -uno con 17 diecisiete cartuchos a bala calibre 9x19mm-, y el restante con 15 cartuchos a bala 9×19 mm; junto a otro cartucho calibre 44.

Además en la misma casa, los efectivos secuestraron dos bolsas con cartuchos a bala en el interior, conteniendo una de ellas seis cartuchos a bala calibre 40 con inscripción S y W, y la otra 16 cartuchos calibre 38 inscripción SPL CBC y un cargador con inscripción PB calibre 9mm, cinco cartuchos a bala de calibre 9mm inscripción “SP 9×19”, un cartucho a bala de calibre 40 con inscripción “S y W – SP”, un cartucho a bala calibre 44 con inscripción “Mag SP”, y un cartucho a bala calibre 9mm inscripción 9×19 SP punta azul.

Asimismo en el procedimiento se secuestró un vehículo Ford Mondeo. Y otro auto que se recuperó fue un VW Vento.

Las autoridades policiales efectuaron además un tercer procedimiento en una casa del barrio LU4 de la ciudad petrolera, donde se identificaron a dos personas, y se secuestraron tres recortes de nylon, una balanza digital de precisión, correaje policial con pistolera, porta cargadores y porta esposas, además de un teléfono celular.

Asimismo y en virtud que el investigado fue hallado en la vía pública, se lo interceptó a bordo de un vehículo Toyota Corolla y se lo detuvo, además de identificar a una mujer que lo acompañaba.

En ese marco fue que además se secuestraron dos teléfonos celulares, y siete envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína, entre otros elementos.

Paralelamente a las diligencias de allanamiento se procede a interceptar en la calle Gatica y Avenida Hipólito a otro vehículo, en este caso un Fiat Cronos, procediéndose al secuestro de un teléfono celular y la suma de 194.450 pesos y 20 dólares. Y en función que el auto no era conducido por uno de los individuos que era buscado, es que desde la Unidad Fiscal se impulsa solicitud de allanamiento para el inmueble del conductor, medida que una vez ordenada por el Juez de turno arroja también importantes resultados.

Concretamente se allanó una casa en el barrio Stella Maris, donde se identifican a cuatro personas y se secuestran tres teléfonos celulares.

Participaron del operativo, personal de la División Drogas de Comodoro Rivadavia, personal de Guardia Infantería URCR, personal de Comisaría Seccional Tercera y Grupo Especial de Operaciones Policiales, entre otros, destacándose la participación del comisario Nelson Daniel Debis, jefe de la División Drogas de Comodoro Rivadavia.

Las cuatro personas detenidas quedaron alojadas en dependencias policiales y a disposición del Juzgado Federal interviniente a la espera de la audiencia de control de detención.

La intervención fue ordenada por la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Fiscal Andrea Whity, el Fiscal General Theodoro Nürnberg y bajo la coordinación de la Fiscal General Verónica Escribano en conjunto con el Ministerio Público Fiscal Federal. Las medidas fueron autorizadas por el Juez Federal de Garantías.