Geólogo chubutense impulsa una investigación para poner en valor el patrimonio natural de la Provincia

La gestión del gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, acompaña al licenciado en Geología, Bernardo Wengier, becario doctoral cofinanciado entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chubut y el CONICET, en el desarrollo de una investigación que busca identificar y valorizar el patrimonio geológico de la provincia.



Su trabajo se centra en el análisis de la geodiversidad y el potencial geoturístico de la región centro-norte de Chubut, bajo la dirección de los doctores Óscar Martínez y Soledad Schwarz. La tesis propone un enfoque innovador que combina ciencia, conservación y turismo.



A través del análisis de la geodiversidad -es decir, la variedad de rasgos geológicos presentes en un área determinada-, se busca proponer sitios que puedan ser utilizados para desarrollar actividades de geoturismo, una modalidad que promueve el conocimiento y la apreciación del entorno geológico sin afectar su integridad.



Avances



En el marco de este trabajo, ya se han alcanzado importantes avances. Se realizó una primera evaluación inédita de la geomorfología de la región a escala regional, lo que representa un aporte clave para el conocimiento científico del territorio provincial.



Además, Wengier participa activamente del GIGE (Grupo de Investigación Geología Esquel), con el que colabora en un proyecto de geoturismo que articula esfuerzos entre el sector privado, el ámbito académico y el Estado provincial.



Importancia de un inventario



Entre las tareas destacadas, el investigador desarrolló un inventario de sitios geológicos de interés distribuidos en distintas zonas de Chubut. Muchos de estos lugares poseen características que los posicionan como futuros geositios, es decir, espacios con valor científico, educativo y turístico. La creación de este inventario no solo facilita futuras investigaciones, sino que también representa una herramienta concreta para políticas de desarrollo territorial sustentable.



Además, como parte de su labor en el GIGE, el grupo fue invitado a la reedición del libro “Valle Gondwana”, una publicación científica y de divulgación que reúne información geológica de la región. En este contexto, se incorporará al libro una nueva área identificada como “Z9”, que conforma el tramo desde Gualjaina a Esquel y el Parque Nacional Los Alerces, resultado de los aportes del equipo de investigación.



Geoturismo y desarrollo regional



Este tipo de investigaciones promueven la valorización del patrimonio natural de Chubut y demuestran cómo la ciencia puede contribuir al desarrollo económico y turístico de la provincia desde una mirada sustentable. El geoturismo, en particular, abre oportunidades para diversificar la oferta turística local y acercar a la sociedad a la historia geológica del territorio.



De esta manera, el Gobierno del Chubut, a través del programa de becas cofinanciadas con CONICET, continúa apostando por la formación de profesionales en áreas estratégicas. La tesis de Bernardo Wengier es una referencia y ejemplo del impacto positivo que tiene la inversión en ciencia y tecnología cuando se orienta al conocimiento del territorio y al desarrollo regional.

