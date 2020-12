Gambino realizó un balance  positivo del primer año legislativo

Luciano Gambino, concejal del bloque Chubut al Frente de Lago Puelo, realizó un balance del año legislativo positivo, en el que se trabajó mucho en la implementación de la carta orgánica, aunque reconoció que no fue ni es sencillo implementarla, por el contexto de pandemia y sobre todo porque la misma tiene puntos contradictorios en materia financiera y de tierra fiscal.

Subrayando que eso suele generar desacuerdos, por una cuestión de que las interpretaciones de la misma son diversas y diferentes. “Nos hemos puesto de acuerdo en algunos aspectos, pero desde el bloque tenemos diferencias en cuanto a lo implementación y ejecución por parte poder ejecutivo , de alguna ordenanzas que hemos sancionados ”, citando al respecto como ejemplo el consejo de planificación estratégico y la mesa paritaria de trabajadores, está última nunca se conformó. “Vemos que el poder ejecutivo ha tenido retrasos en estos puntos que son importantes”, dijo Gambino.

Por otra parte, destacó que se han resuelto muchas regularizaciones de tierras fiscales de carácter particulares y en conjunto como el loteo de Radal Alto, asegurando que este último cumple con lo que dicta la carta orgánica.

Respecto al proyecto presupuestario y tributaria 2021 presentado por el poder ejecutivo para su tratamiento, Gambino dijo que el bloque Chubut al frente no acuerda, porque consideran que los tributos no están bien reflejados ya que el mayor porcentaje de la recaudación va para pago de contratados “ Creemos que eso tiene que verse reflejado en los servicios, calles, agua etc. ; tampoco vemos reflejada la participación de las juntas vecinales como lo prevé la carta orgánica”, en tanto la propuesta sobre impositiva el concejal señaló “ creemos que hay una intención poco inteligente desde el vamos del poder ejecutivo, porque generar una gran suba de impuesto no quiere decir que va a generar una mayor recaudación”.

A esto agregó “lo que vamos a proponer es generar herramientas no para recargar a quien tributa siempre, sino para ampliar la masa de contribuyentes, para ello proponemos que a todos los contribuyentes se les exija ante cualquier tipo de tramite un libre de deuda impositivo municipal.”.

Finalmente Luciano Gambino, se mostró esperanzado en poder a principio de año 2021 aprobar el proyecto oficina del consumidor; trabajar sobre las contrataciones del poder ejecutivo en pos de darle una mayor claridad al sistema; además considera necesario sancionar una nueva ordenanza de tierras fiscales, apuntando a cortar con la venta ilegal.

Y en ese marco Gambino también consideró sumamente importante que el poder Ejecutivo convoque nuevamente al consejo de planificación y designe nuevos profesionales.