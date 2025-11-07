Funcionarios y concejales de toda la región se capacitarán en El Hoyo

Las Jornadas de Desarrollo Local están destinadas a funcionarios, mandos medios, concejales municipales, e integrantes de la comunidad que se desempeñen en el ámbito de la gestión local.



El Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas (CIMA), la Fundación Konrad Adenauer, el Municipio de El Hoyo, y el Concejo Deliberante de El Hoyo, organizarán el 13 y 14 de noviembre las Jornadas de Desarrollo Local. Se trata de la décimo cuarta edición de este encuentro sobre políticas públicas locales, que se viene realizando desde hace ya varios años en distintas ciudades de nuestro país.

Las Jornadas, que tendrán como sede a la ciudad de El Hoyo, están destinadas a funcionarios municipales de la región, mandos medios, concejales, e integrantes de la comunidad que se desempeñen en el ámbito de la gestión local. Los temas que serán abordados en disertaciones y talleres son: Gestión Municipal, Presupuesto, Comunicación no verbal e institucional, Identidad Municipal, Desarrollo Económico Local, y el rol del Concejal.

La Fundación Konrad Adenauer, y CIMA son organizaciones de la sociedad civil que tienen una larga trayectoria en la cooperación y asistencia a municipios y estas capacitaciones son parte de dicha labor. La inscripción a las Jornadas es sin costo, y se otorgan certificados de asistencia.

Quienes deseen inscribirse en las jornadas, podrán hacerlo en el link: https://forms.gle/b2NZTRHQFoaEKYeg8

Para mayor información sobre las Jornadas, contactarse al Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas al siguiente mail: municipioscima@gmail.com.



SOBRE LA FUNDACIÓN ADENAUER



Libertad, justicia y solidaridad son los principios hacia los que se orienta el trabajo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). La KAS es una fundación política allegada a la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Como cofundador de la CDU y primer canciller federal alemán Konrad Adenauer (1876-1967) vinculó las tradiciones social-cristiana, conservadora y liberal.

La oficina de la KAS en Argentina desarrolla, desde hace más de 60 años, proyectos de acuerdo con la coyuntura política y económica aportando ideas, propuestas y oportunidades de capacitación, formación y asesoría. El objetivo principal ha sido y es el fortalecimiento del sistema democrático, de sus instituciones y actores. En Argentina, el trabajo ha estado caracterizado por una fuerte y exitosa interacción con las diversas organizaciones contrapartes y una gran cantidad de personas e instituciones afines que hoy en día conforman una importante red de contactos y cooperación mutua.