Funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación cumplieron actividades en Comodoro y destacaron la tarea realizada por el equipo de Salud de Chubut

El ministro Fabián Puratich expresó sus condolencias por el primer fallecimiento ocurrido en el ámbito de la Salud, el del enfermero radatilense Egon Robinson Vargas. “Hoy ha sido una extensa jornada de trabajo, hemos acordado medidas que se tomaran tendientes a disminuir la cantidad de personas en circulación. El virus no está en el aire sino en las personas”.

En la conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural estuvieron presentes además del ministro de Salud provincial, Fabián Puratich; el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud Nacional; Eduardo Villalba ,secretario de Seguridad y Política Criminal; el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos y el viceintendente Othar Macharashvili entre otras autoridades.

Los funcionarios nacionales reconocieron la labor realizada a lo largo de los últimos meses por el gobierno del Chubut, en el dictado y aplicación de medidas preventivas y de protección en el marco de la pandemia de Covid 19.



Restricciones

Y respecto a las medidas restrictivas que se pondrán en vigencia y consensuadas con los municipios de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly; Sarmiento, Gaiman y Puerto Madryn. “Son medidas más rígidas para disminuir la circulación de personas. Quizás sean antipáticas pero sí necesarias con el propósito de disminuir la curva de contagios”.

No habrá actividades deportivas ni religiosas; habrá circulación por DNI de lunes a sábado hasta las 21 y restricción desde los sábados a las 21 hasta el lunes a las 7, por un lapso de catorce días. “Planteamos que las instituciones públicas y privadas incentiven el trabajo en domicilio”.

En cuanto a las actividades productivas, Puratich referenció que tanto el petróleo como la pesca continúen trabajando con un cumplimiento estricto de protocolos para disminuir los contagios.

El ministro de Salud destacó la llegada de extractores automáticos que permitirán acelerar el procesamiento de las muestras. Y en la misma línea, puso en valor la colaboración de la operadora PAE que ha puesto a disposición del sistema sanitario, a personal de Enfermería para fortalecer los hospitales públicos de la provincia.

“La llegada de funcionarios tiene como objetivo poner en vigencia el programa Detectar que nos va a permitir tener una dinámica mejor y actuar más rápido en el aislamiento de los pacientes sintomáticos. Agradecemos el apoyo del gobierno nacional y particularmente del Ministro de Salud y a su equipo de trabajo para pasar momentos éstos difíciles”.



Más tarea territorial

“Los trabajadores de la Salud son los verdaderos héroes en esta contingencia y quienes nos muestran junto con los pacientes, la realidad más cruda que tiene ésta pandemia”, describió Arnaldo Medina, funcionario nacional, quien previamente mantuvo una reunión con el Comité de Crisis y referentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

“A pedido del Presidente y el ministro de Salud vinimos a hacernos presentes un día después del lanzamiento del plan Detectar Federal en Rosario. Comodoro es una de las primeras ciudades a las que acude el gobierno nacional, reconociendo la particular situación epidemiológica que hoy están viviendo”.

Comparó la evolución de la curva en el AMBA actualmente en una meseta y con descenso de casos. “En el interior del país se trasladó el foco y las soluciones son particulares para cada uno de los lugares. Queremos felicitar el trabajo del equipo de Chubut, lidiando con dificultades pero poniendo todo”, destacó.

“Se pasan momentos difíciles, esto se supera no inmediatamente porque llevará un tiempo, con trabajo persistente y continuo y que venimos a reforzar. Agregaremos más gente en el trabajo preventivo territorial con el plan Detectar; daremos apoyo asistencial en cuanto a las necesidades de la Provincia y el municipio reforzando equipos de salud, para ampliar las camas de terapia intensiva, las camas críticas y las áreas de emergencia”.

“Si no –dijo Quiroga- se detiene la velocidad de los contagios no hay recursos asistencial que alcance. Las medidas no son solamente eso, sino intensificar la tarea territorial que nos permitir controlar la curva de contagios”. Y resumió que se vislumbra un horizonte de largo y mediano plazo a partir de una vacuna que podría utilizarse recién en el segundo trimestre del año próximo.

“Traemos un nuevo kits de tecnología que permitirá abordar más rápido el diagnóstico. Esto no reemplaza los PCR pero agilizará el trabajo territorial y hará más efectivos los aislamientos. Nos queda una tarea ardua y seguramente seguiremos acompañando. El compromiso del gobierno nacional es no dejar solas a las provincias y los municipios”.