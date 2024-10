Fuerte reacción de cámaras empresarias a la intención de eliminar los fines de semana turísticos

A criterio del vicepresidente de FEDECATUR, el chubutense Miguel Sosa, “es un documento muy sesgado, hecho detrás de un escritorio y sin tener los números reales de la economía y su impacto en la actividad turística”.

Sumó que “en lo que va de los feriados del 2024, han ingresado más de 1.600 millones de pesos para todas las economías regionales, principalmente en el interior más profundo y en las localidades más pequeñas. A veces, un fin de semana largo en un pueblo genera la facturación de los próximos dos o tres meses. Se basan en un informe que no tiene en cuenta que la industria turística en la Argentina aporta el 11,4% de los empleos registrados en blanco”.

Puntualmente, desde la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, expresaron su preocupación por el informe elaborado por el Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) –elevado al gobierno nacional-, sobre “la supuesta pérdida que le deja a la industria -un equivalente a tres días de producción-, por la existencia de los fines de semana turísticos”.

Recalcan que “se olvidaron de nuestros pueblos de la Quebrada de Humahuaca, de los Valles Calchaquíes, de la tierra del mistol, del Ibera, de nuestras termas entrerrianas, de la puna, de nuestras rutas del vino, de nuestra costa atlántica, de nuestra Comarca Andina, de nuestros avistajes, de nuestro Canal de Beagle. En definitiva, se olvidaron de nuestra gente porque nuestro país crece con el aporte de la producción, de la industria, del comercio y servicios, en donde el turismo juega cada vez más un papel preponderante y es con la suma de todos”.

No obstante, Miguel Sosa aclaró que dicha propuesta “fue elaborada por una persona que estuvo vinculada al gobierno a Milei como asesor económico y sabemos que no está más. Obviamente, no estamos de acuerdo con esa postura y para FEDECATUR es una discusión terminada y perimida, porque ya no tiene ninguna razón de ser”, aunque reconoció que “en gestiones anteriores hubo excesos de feriados”.

Temporada

Acerca de las expectativas de la temporada estival para la región cordillerana, el vicepresidente de la Cámara de Turismo del Chubut admitió que “el gran competidor será Brasil. Así quedó de manifiesto en la última Feria Internacional de Turismo (celebrada días pasados en Buenos Aires), donde el ministro de Turismo de ese país puso a disposición 930.000 butacas aéreas para ofrecer al mercado argentino, prácticamente a un 50% del valor de la tarifa de lo que cuesta venir desde Capital Federal a Bariloche, Puerto Madryn, Calafate o Ushuaia. En definitiva, prendió un semáforo amarillo para todo el empresariado argentino”.

Sin embargo, precisó que “sabemos que en verano el 90% de los pasajeros que vienen a Patagonia lo hace en auto. Además, los servicios de alojamiento y gastronomía están a precios similares que la costa brasileña. En consecuencia, es una oportunidad que debemos aprovechar con promoción inteligente en las grandes ciudades del centro del país”.

Con todo, Sosa aceptó que “todo va a depender de la coyuntura económica”, aunque “los niveles de reserva vienen bajos en general”. Agregó que “también está en la gente la incertidumbre de lo que pasará con Aerolíneas Argentinas”.

Agencia de Promoción

En contraposición, el referente de la Comarca Andina subrayó que “a través de la Agencia de Promoción Turística de la provincia del Chubut estamos haciendo un gran esfuerzo para posicionarnos y haciendo los deberes correspondientes, porque no solamente competimos con los brasileros sino también con otros destinos vecinos”.

Valoró enseguida que “en sinergia entre el sector público y privado, hemos logrado conformar un buen equipo de trabajo, que se está profesionalizando. Tenemos continuidad y tenemos presupuesto. Hay que reconocer al gobierno provincial y al ministro Diego Lapenna, quien está haciendo un trabajo prolijo y planificado para comenzar a un ser un poquito más eficientes”.