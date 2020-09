Fueron dados de alta médica los 9 integrantes de la familia de El Hoyo y un paciente pediátrico de Lago Puelo confirmados con Covid

Con el alta médica dada este miércoles, a los 10 pacientes positivos de coronavirus , 9 de El Hoyo y 1 de Lago Puelo, la jurisdicción sanitaria del área programática Esquel, quedo sin casos activos.

En ese marco la cartera desde la mesa de contingencia por Covid 19 de la dirección de área programática Esquel, se informó que los 10 casos confirmados en la región, fueron dados de alta médica y finalizaron la instancia de atención domiciliaria la totalidad de las personas.

Así mismo se informó que en el área de competencia sanitaria, hay un caso sospechoso en estudio, de la ciudad de Esquel.

De esta forma tanto las localidades de El Hoyo y Lago Puelo, no tienen al día de hoy ningún caso positivo activo. Afortunadamente todos están en buen estado de salud.

Durante el tiempo que duró el Aislamiento la familia recibió el constante acompañamiento y seguimiento del personal de salud.

En dialogo con Noticias de la Comarca, fue el propio intendente de El Hoyo Pol Huisman el que aseveró “se vea o no se vea el Covid es una realidad, de golpe tuvimos 9 casos, y hoy celebramos que los pacientes que tenían Covid en el Hoyo ya dieron negativo, y no se propagó. Esto tiene que ver con una atención desde la salud, desde el municipio y otros sectores, porque cuando se dan estos casos hay que atender y asistir distintos aspectos, desde la salud, la alimentación, la recolección de residuos entre otros aspectos”.

“ Es importante saber que se puede encapsular , que el hecho de tener un enfermo se pueda contagiar toda la población… salimos bien de esta estamos contentos por la familia que dentro de la tragedia que tuvo que pasar, pudo resolver esta cuestión, están sanos , están bien, así que estamos contentos celebrando eso”