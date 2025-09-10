Fue extinguido el incendio en El Manso

Luego de varias jornadas de trabajo y monitoreo, el SPLIF dio por extinguido el incendio ocasionado por una quema en el Cerro Montura, El Manso. Se trata del cuarto incendio ocurrido en pleno invierno y que está asociado de forma directa a los trabajos de reducción de combustible habituales en la región. Luego de varias jornadas de trabajo y monitoreo, el SPLIF dio por extinguido el incendio ocasionado por una quema en el Cerro Montura, El Manso. Se trata del cuarto incendio ocurrido en pleno invierno y que está asociado de forma directa a los trabajos de reducción de combustible habituales en la región.

El incendio abarcó 11,62 hectáreas compuestas en un 14% de Lenga, 34% de Matorral y 52% de pastizal. El trabajo incluyo el ascenso a pie de combatientes con herramientas de zapa ya que se trata de un lugar sin acceso al agua para combate. Se destaca la colaboración de pobladores del lugar.

Pese a las recientes lluvias, estamos ante un año significativamente más seco y templado de lo habitual por lo que queda poco tiempo antes de la interrupción de las quemas. Se recuerda a la población que es fundamental generar una zona defendible alrededor de la vivienda antes de que llegue la temporada.