Formulan cargos a dos mujeres por hechos perpetrados en oficina de turismo de El Bolsón

En la jornada de hoy,el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a dos mujeres por los hechos acaecidos durante el mediodía del 30 de de Diciembre pasado en el edificio en donde funciona la Oficina de Turismo de la Municipalidad de El Bolsón. La investigación continua por estas horas con la individualización del resto de las personas que ingresaron.

(Fuente: MPF RN)

Según la Fiscalía, al lugar, ubicado en las calles Mario Guasco y Perito Moreno, se acercó un grupo de entre 25 y 30 personas, muchas de ellas con la cara cubierta. Algunas ingresaron a las oficinas con banderas mapuches y gritando con un megáfono en contra de la orden de desalojo del predio de Cuesta del Ternero que minutos antes había sido confirmada en audiencia judicial.

Luego de ello, el grupo comenzó “a pintar con aerosol rojo las cámaras de seguridad interiores y, en convergencia intencional y acuerdo de voluntades provocaron de forma violenta que los empleados de la secretaría no puedan continuar trabajando, obligándolos a permanecer dentro del lugar algunos minutos para luego permitir que se retiren de sus puestos de trabajo”.

“El grupo permaneció en la oficina, no permitiendo el ingreso ni egreso del personal, ciudadanos y/o personal policial restringiendo de esta manera el ejercicio pleno de la posesión del inmueble hasta las 15:00 horas aproximadamente”, destacó el Fiscal Marcos Sosa Lukman.

En el marco de la investigación se pudo identificar a algunos ciudadanos, entre ellos a las dos mujeres habitantes de las localidades de Lago Puelo y El Hoyo, que hoy son formalmente imputadas. Se las acusa a ambas de los delitos de turbación de la posesión y daño agravado ya que en interior del lugar se constataron cuadros y vidrios rotos, cámaras de seguridad, computadoras y monitores pintados con aerosol y pintura y golpeados con elementos contundentes. Las pintadas y roturas se produjeron también en el exterior del edificio.

Asimismo se realizaron pintadas con diversas inscripciones entre ellas «Rocco asesino», «Pogliano cómplice», «Si desalojan Quemquentreu # Chau turismo», «Elias presente» y «No al desalojo de la Lof Quemquentreu» además de dibujos mapuches alusivos a dicha comunidad.

En el marco de la investigación se recabaron Cámaras de seguridad del sistema 911 y aquellas brindadas por el personal tanto del lugar como policial. Esas imágenes fueron evaluadas y cotejadas con diversos testimonios luego de lo cual se pudo realizar una primera identificación de las personas.

El sustento probatorio se compone también de entrevistas a empleados, al Secretario de Turismo municipal que efectuó la denuncia y al comisario. Todos ellos ratifican la forma en que se produjeron los hechos. Asimismo hay diversos videos cotejados, uno de ellos da cuenta de la planificación previa del hecho y se cuenta con los informes de lo actuado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro.

A su turno la Defensora oficial de ambas imputadas, Blanca Alderete, se opuso a la formulación de cargos aludiendo que no surge ni de los testimonios, ni de los videos la autoría de los daños por parte de las mujeres y no puede hablarse, por esa falta de identificación, de la convergencia a la que refiere la Fiscalía. No obstante el Juez de Garantías, Victor Gangarrossa tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses entendiendo que las evidencias que restan conseguir serán materia de la investigación tanto fiscal como defensista, para corroborar su teoría del caso.

En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscal Jefa Betiana Cendón aludió al temor manifestado por las empleadas de Turismo que fueron atendidas por las profesionales de la Oficina de Atención a la víctima y que ya habían solicitado custodia policial permanente en el lugar.

En ese sentido, aclarando que se continúa trabajando fuertemente en la pacificación del conflicto primario, requirió únicamente la prohibición de acercamiento de ambas tanto a la oficina como al funcionario de turismo y a los empleados, especialmente a las cuatro empleadas mujeres que manifestaron su temor ante los hechos vividos. Ello también fue dispuesto por el Magistrado por el mismo término de la investigación.