Formalizan investigación por un hecho privación de la libertad, amenazas con arma y otros delitos

Se realizó en los tribunales de Esquel, una audiencia de formalización de la investigación por un hecho ocurrido el 20 de abril en la zona de Laguna El Martillo. Son tres las personas imputadas. A uno de ellos se le imputa daño, amenazas agravadas por el uso de arma, privación ilegal de la libertad agravada, desobediencia y amenazas simples. A una imputada, amenazas simples y desobediencia, en tanto que al tercer imputado se lo investiga por amenazas agravadas por uso de arma.

La fiscal María Bottini y la funcionaria Cecilia Bagnato, relataron que el 20 de abril por la tarde, dos de los imputados interceptaron en una camioneta en el camino de ingreso al establecimiento, al vehículo de las víctimas. Lo colisionaron dos veces, dañándolo en la parte frontal. Luego el conductor descendió del rodado dirigiéndose al de las víctimas y forcejeando con una de ellas, mientras le pedía a su acompañante que le alcance un arma de fuego que llevaba en la camioneta. La mujer se la dio y el imputado apuntó con ella a las víctimas diciéndoles que los iba a matar si no se retiraban del lugar. La tensión del momento hizo que las víctimas les suplicaran que no los mate.

La fiscalía sostiene que entonces llegó un puestero con un cuchillo, amenazando con arma a los presentes y avisando al otro agresor que, en un sector más arriba, había más personas. El imputado forcejeó con una de las víctimas para bajarlo de la camioneta, apretándole una pierna con la puerta del vehículo y dañando esta mediante patadas. Luego apuntó a otra de las víctimas con el arma, indicándole “no te podes meter a mi campo los voy a matar a todos”. Luego los habría instado a bajar del vehículo a ambos damnificados indicando que si no lo hacían igual los iba a matar. Descendieron y los trasladó a un descampado con ademanes que indicaban su intención de matarlos. Una vez más los amenazó de muerte a ellos, su familia y sus hijos. En ese contexto quitó la llave de la camioneta de las víctimas, indicándoles que se vayan caminando y que tiraría el vehículo por un barranco. De acuerdo al relato de la fiscalía, las víctimas se fueron, metros mas adelante las interceptó, le dieron la llave y la imputada con un arma en la mano se dirigió a abrir la tranquera indicando a una de las víctimas que se iban todos menos él. Cuando quedó solo lo volvieron a amenazar con matarlo a él, a su socio y a toda su familia.

Ese día se dictó una prohibición de acercamiento a las víctimas y al lugar. Al día siguiente, en el mismo sitio del hecho, se constató la presencia de dos de los imputados, desobedeciendo la orden de prohibición de acercamiento. Antes de retirarse les profirió amenazas de muerte con un ademán realizado con la mano.