Fiscal desmiente versión sobre las causas del incendio de El Pedregoso

El fiscal Dr, Carlos Díaz Mayer, a cargo de la investigación , de las causas del incendio de El Pedregoso, desmintió esta mañana, versión que señala que una vecina habría arrojado cenizas calientes detrás de un complejos de cabañas en construcción, aseverando que “ En la causa no hay nada de eso, es un trascendido mediático”.

Este miércoles se realizó un peritaje en el lugar en donde se inicio el incendio, al tiempo que se se convocó a un perro detector de acelerantes de la Policía Federal, con base en Bariloche, para determinar si hubo uso de hidrocarburos o algún elemento intencional”, a lo que se agregó que si bien “La lluvia caída ayuda a frenar la actividad, pero no afecta la posibilidad de detección de acelerantes”.

A la tarea de especialistas se suma el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad y domos de complejos cercanos; y se busca testimonios que hayan vistos movimientos en el sector entre las 15:20 y 16:20 horas del lunes.

El fiscal insistió en actuar con responsabilidad al difundir versiones no confirmadas, y recordó que sí hubo condenas recientes por incendios intencionales en la Comarca Andina. “Necesitamos prueba, no rumores. El daño ambiental es enorme y debemos ser responsables”, cerró.