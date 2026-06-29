Firma Digital: Provincia acompañó a más de 250 vecinos de Esquel para que puedan registrarse

A lo largo de tres jornadas se llevó adelante un operativo por el cual fueron atendidos profesionales de distintos rubros, además de personal de salud y del Registro Civil de las localidades de Trevelin y Lago Rosario.

Dando continuidad a la política de modernización de los diferentes trámites administrativos en los distintos puntos de la provincia, el Gobierno del Chubut a través de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos, acompañó a más de 250 vecinos de la ciudad de Esquel y zonas aledañas en el registro de su “Firma Digital”.

A lo largo de tres días de actividad se asesoró a abogados, arquitectos, maestros mayor de obras, agrimensores, y personal docente de la Universidad del Chubut, como así también a trabajadores de salud y del Registro Civil de las localidades de Trevelin, y Lago Rosario; coordinándose este trabajo con la Subsecretaria de Gobierno para poder brindar firma a sus agentes.

Desde la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos se agradeció la articulación con la Municipalidad de Esquel, el Colegio de Abogados, el Colegio Profesional de Ingenieros y Técnicos (CPIT), y la Universidad del Chubut para la realización de las tres jornadas de registro de firma y especialmente a quienes prestaron sus instalaciones para poder brindar mejor el servicio a la comunidad.

Además, se informó que se seguirá articulando con distintos organismos para coordinar nuevas fechas en otras localidades y así poder llegar con el servicio a diferentes lugares del Chubut.

Características de la Plataforma de Firma Digital Remota

La Plataforma de Firma Digital Remota brinda una solución tecnológica segura y confiable que permite firmar digitalmente documentos electrónicos sin token.

Seguridad: garantizada por la criptografía asimétrica que asegura la autenticidad de la firma. Contándose con el respaldo de instalaciones seguras y confiables para el almacenamiento de datos biométricos, con roles definidos para cada proceso y persona.

Validez jurídica: tener firma digital permite firmar documentos electrónicos digitalmente con la misma validez jurídica que una firma de puño y letra. La firma se encuentra bajo control del firmante en todo momento.

Autenticidad e integridad del documento: se podrá identificar al autor fácilmente y verificar si ese documento fue alterado. Por lo cual se asegura la autoría e integridad del mismo.

Un servicio en toda la provincia

Al respecto la subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos del Chubut, Tamara Sander, destacó que “es importante realizar estos operativos de registro de firma digital en diferentes localidades de la provincia, ya que desde la Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría somos autoridad de registro validados ante la ONTI a nivel nacional».

La funcionaria dijo además que «el requerimiento para realizar las jornadas llegó por parte de los diferentes actores con los que articulamos la agenda en la ciudad, tanto la Municipalidad, como la Universidad del Chubut, con el Colegio de Abogados y el otro Colegio Profesional de Ingenieros y Técnicos».

«Poder acercar el servicio a diferentes puntos de la provincia es lo que estamos buscando con estas acciones, y de igual manera ofrecemos la posibilidad de sacar turno a diario en la oficina en Rawson donde también cualquier ciudadano puede registrar su firma», concluyó.

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