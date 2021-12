Finalmente Nación habilitó los pasos Futaleufú y Huemules en Chubut

El gobierno Nacional habilitó a partir de hoy los corredores seguros para ingresar al país por vía terrestre , desde Chile por los pasos fronterizos de Chubut , Futaleufú y Huemules. La disposición fue publicada en el boletín oficial, y lleva la firma del jefe de gabinete y los ministros de salud y del interior.

La encargada de realizar el seguimiento, vigilancia , traslado y control de los ingresantes con diagnostico negativo de Covid, como así también los casos sospechosos y positivos, será la provincia.

Se trata del paso Huemules (Lago Blanco – Balmaceda por Ruta Nacional Nº 260) y el paso Futaleufú (Trevelin – Futaleufú por Ruta Nacional Nº 259).

La medida se resolvió ante la alta tasa de vacunación y la baja circulación de Covid en la zona, remarcando que se trata de los pasos “más importantes de Chubut en conexión con el vecino país de Chile”.



Requisitos para ingresar a la Argentina por Chubut

Los requisitos establecidos por el protocolo provincial aprobado por Nación para ingresar a la Argentina por Chubut a través de los pasos Huemules y Río Futaleufú son los siguientes:

Constancia de PCR negativo efectuado 72 horas antes del ingreso al país

Constancia de vacunación con pauta completa hace al menos 14 días: debe ser exhibida ante cualquier autoridad nacional, provincial o municipal competente en materia sanitaria, migratoria, o de transporte que podrá requerirlas.

Extranjeros: deben presentar un seguro de viaje Covid-19 que cubra internación y aislamiento, además de las certificaciones consulares pertinentes.

La disposición también recuerda que la normativa vigente en todo el país no permite el ingreso de extranjeros adultos sin vacunación completa a menos que presenten una «certificación consular o similar que los exceptúe» de la inoculación.

En esta línea, los no vacunados que fueron autorizados a ingresar al país -por razones humanitarias o diplomáticas, por ejemplo- deberán cumplir una cuarentena de al menos siete días, la cual se dará por terminada ante un PCR negativo realizado una semana después del ingreso.

Quienes tengan que cumplir con el aislamiento por no haberse vacunado por completo deberán hacerlo «preferentemente en la jurisdicción de ingreso al país, salvo que transiten de un corredor seguro a otros, con tránsito de menos de 24 horas», tal como indica la medida.