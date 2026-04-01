Finalizó el curso “Sabores y Saberes”

Con cupo completo, se llevó a cabo el cierre del curso “Sabores y Saberes” en el SUM del barrio Currumahuida. La propuesta, que convocó a 15 vecinos y vecinas, les permitió aprender a elaborar una variada carta de dulces, conservas, licores, salsas y aderezos, productos que ahora podrán compartir en toda la Comarca.

La capacitación estuvo a cargo de Claudia López, licenciada en Tecnología de los Alimentos. Sobre la experiencia, la profesional expresó: “Fue un encuentro para compartir saberes con los vecinos, que ya vienen con sus conocimientos previos, y desde acá completamos con los principios tecnológicos que garantizan la seguridad y calidad de los productos que elaboramos”.

El cierre contó con la presencia especial de la diputada provincial Jaqueline Caminoa y la participación de los chefs Gabriela Smit y Luciano Videla, del Restaurante Pirque, quienes realizaron una degustación y evaluación de los productos, además de compartir consejos y recomendaciones con los alumnos y alumnas.