Fin a un histórico foco de inseguridad: Provincia inició la demolición de la calera de Trelew

Por disposición del gobernador Ignacio “Nacho” Torres y en respuesta a un reclamo histórico de los vecinos, una vez concluida la demolición el Gobierno del Chubut construirá en ese predio de tres manzanas una subcomisaría, un playón deportivo y una plaza sustentable.

Cumpliendo con lo anunciado días atrás por el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, la Provincia inició este lunes la demolición de la calera de Trelew, un edificio abandonado desde hace más de dos décadas en el barrio Corradi.

En ese predio, una vez finalizadas las tareas, se avanzará con la construcción de una subcomisaría, un playón deportivo y una plaza sustentable, dando respuesta a un reclamo sostenido de los vecinos de la zona.

Un punto crítico en materia de seguridad

Bajo la supervisión y coordinación de la Administración de Vialidad Provincial, una decena de máquinas comenzó con los trabajos de demolición de lo que en su momento fue una fábrica con fuerte actividad en la década del 70, pero que con el paso del tiempo quedó en estado de abandono.

Durante años, el lugar se convirtió en un foco de conflictividad, con reiterados hechos de vandalismo, situaciones vinculadas al narcomenudeo y episodios de extrema gravedad.

Las tareas demandarán varias jornadas, dado que el predio abarca aproximadamente tres manzanas.

Además de los recursos provinciales, los trabajos cuentan con la colaboración de la Municipalidad de Trelew, que aportó camiones para el retiro de escombros en esta primera etapa.

Obras para la comunidad

Días atrás, el gobernador Torres se reunió con vecinos del sector, donde destacó la importancia de “definir en conjunto qué hacer” con ese espacio.

En ese marco, valoró que “a partir de lo que durante años fue un problema, hoy estamos avanzando en una solución concreta, con obras pensadas para la comunidad, como una subcomisaría, un playón deportivo y una plaza sustentable”.

Una segunda etapa de intervención incluirá la instalación de cámaras de seguridad y domos, lo que permitirá avanzar en la implementación de un sistema de alerta vecinal conectado a teléfonos celulares.



