Febo Sosa : “ Todos los pacientes con Covid están en buen estado de salud. Llamamos a la responsabilidad y solidaridad social “

En diálogo con Noticias de la Comarca, el director del hospital rural de El Hoyo Lic. Febo Sosa, reconfirmó que a la mañana de hoy lunes eran 8 los casos confirmados de Covid 19 y dos a la espera de resultados que seguramente se van a conocer en el transcurso del día. Todos los pacientes pertenecientes a un mismo núcleo familiar y tienen identificada como fuente de contagio la ciudad de San Carlos de Bariloche.

ENTREVISTA CON DIRECTOR DEL HOSPITAL👇👇



Tanto la paciente pediátrica como la adulta mayor que fueron trasladadas a los hospitales El Maitén y Esquel respectivamente cursan enfermedad con buen estado de salud sin complicaciones.

Al respecto se dijo que en las próximas horas podría estar trasladándose a su hogar en la localidad De El Hoyo, el paciente pediátrico para continuar cumpliendo con el aislamiento obligatorio en su casa.

El resto de los integrantes del núcleo familiar, se encuentran cumpliendo el aislamiento en sus viviendas particulares bajo control y monitoreo del sistema hospitalario local.

Febo Sosa, indicó que desde su regreso a la localidad tras haber estado en Bariloche por cuestiones familiares, todos los integrantes del grupo familiar desarrollaban en aislamiento en sus hogares. A esto el director del hospital rural El Hoyo sostuvo “Por ahora es una situación controlada por ser un mismo núcleo familiar y por estar identificada la fuente de contagio”.

A ello subrayó “No obstante de eso tenemos que extremar la medidas porque el virus está cada vez más cerca, ya lo tenemos acá, extremar las medidas de prevención y la responsabilidad social e individual. Solicitamos no estigmatizar a nadie, no señalizar, porque a todos nos puede tocar”.

A lo que agregó “Nosotros desde el hospital como equipo de trabajo, nos solidarizamos con esta familia que está pasando una situación muy compleja no solo por el Covid , es muy feo que en las redes sociales inclusive con perfiles falsos se esté señalando a la gente y estigmatizándola, esto le puede tocar a cualquiera y en cualquier momento, lo que pedimos es responsabilidad y solidaridad” .

Febo Sosa agradeció y reconoció el trabajo de todos los trabajadores del hospital

Finalmente, el titular de la cartera local, aseveró que si bien la situación que atraviesa el sistema de salud en relación a pago de salario es de público conocimiento los trabajadores del hospital ante la situación de emergencia sanitaria están todos a disposición trabajando , a lo que dijo que desde la dirección del hospital “ hago un agradecimiento a los compañeros de trabajo porque desde que se supo esta situación todos los compañeros dejaron de lado la problemática que atraviesa el sistema salarial de salud… todo el equipo se puso a disposición y se habla solamente de Covid, estos días vivimos una unidad de quipo y forma de trabajo que yo resalto, quizás de afuera se vea de otra forma. Acá adentro se está trabajando bien, no solamente con el monitoreo de estos casos positivos, sino también a los viajeros que tienen que estar aislados, acá hago un pedido a quien tenga que cumplir la cuarentena por venir de zona de circulación viral, sabemos que hay algunos que están un poco rebeldes , pedimos que cumplan con la normativa porque nos están exponiendo a todos , apelamos a esa responsabilidad social “, insistió una vez más el Licenciado Febo Sosa.