Familiares y amigos reclaman justicia Tino John

A dos meses de la muerte de Tino John durante un procedimiento judicial, encabezado por el GEOP, en una chacra de Paraje Las Golondrinas, familiares y amigos, sostienen reclamo de Justicia, ante un hecho que consideran fue un crimen que se podría haber evitado.

Este martes 27 como todos los días con mucho dolor, los hijos, la familia, la compañera de vida y los amigos recordaron a Tino John, levantando en su memoria la voz de Justicia.

En conferencia de prensa, Claudia Costa Basso la compañera de Tino, en el marco de una conferencia de prensa dijo “El dolor cada vez es más grande, la sensación es por todos lados silencio… nosotros hace dos meses que estamos avisando a los medios nacionales y ninguno lo levanta, es tan triste la similitud del caso con la de Chano que desde el primer minuto esta en todos lados … Veo cosas muy tapadas que sean responsables quienes ocupan cargos porque el desprecio a la vida es terrible … Todavía tengo esperanzas de que haya justicia, o al menos voy a luchar por ella. Si no sale, anoten una más, porque el GEOP no llegó a mi casa a cortar el pasto”, a lo que además señaló que en estos dos meses el fiscal a cargo de la causa nunca se acercó a verla.

Consejo de la Magistratura desestimó presentación de vecinos

En ese sentido el abogado Miguel Wisky en calidad de vecino sostuvo “recurrimos al Consejo de la Magistratura porque acá hubo un homicidio, y estos representantes populares del pueblo evidentemente esto no los conmueve… nos contestaron que desestimaban nuestra denuncia porque no encontraban el mérito, el articulo o un inciso… cuando mataron a un vecino, entonces evidentemente es gente que no está preparada para el cargo que ocupan , lo mínimo que tienen que saber es lo que dice la constitución y lo que es la vida humana “.

Wisky junto a la Compañera de vida de Tino John, aseguró una vez más a los medios de la Comarca que “Se actuó de una manera realmente fuera de la ley, ante este hecho me llama la atención que maten un vecino nuestro en una situación tan fuera de la ley, no se cumplió el código procesal que hay para este tipo de casos, hay una ley en Chubut que protege a las personas que padecen enfermedades mentales… “.

Sus tres hijos, nietos y demás familiares, también se movilizan, expresan y visualizan su reclamo de justicia, en honor a la memoria de Tino John, un hombre muy conocido y querido en la Comarca Andina, quien padecía una enfermedad mental- diagnosticada como trastorno bipolar- y estaba estabilizado con medicación, lo que le permitía hacer una vida normal.Aunque el último tiempo se había visto descompensado producto del stress generado por los megaincendios que se produjeron en la zona y que afectaron su chacra, entre otras causas.

Sus hijos sostienen que de la investigación sobre las circunstancias de la muerte de Tino, producida hace 2 meses, “indica que todo el proceder policial y judicial fue irregular, dado que fueron violadas, entre otras, tanto la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 así como la Resolución N° 506/13, aplicable a casos de personas con padecimiento mental”.

Aseverando que se incumplieron los protocolos de intervención para este tipo de casos, teniendo en cuenta que al momento de producirse la irrupción a la vivienda, no llamaron a los familiares, tampoco había ambulancia con personal médico de salud mental, ni ningún oficial de justicia a cargo del operativo; esto sucedió a pesar de que los miembros de las fuerzas de seguridad actuantes (Policía de la Provincia del Chubut) estaban en pleno conocimiento de que su padre era un sufriente mental, y que la orden judicial de allanamiento contenía el mandato judicial de intervención ineludible de especialistas médicos en salud mental.

Indicando al respecto que a pesar de ello, y de tener pleno conocimiento del trastorno mental que padecía Tino John, no se esperó la llegada de la familia tal se había convenido. Recordando al respecto que el día anterior (26/06) se había acordado que la mañana del jueves 27 de mayo en primer lugar, ingresaría la familia junto a personal de salud mental y en última instancia -en caso de ser necesario- actuarían las fuerzas policiales, pero “Lamentablemente ello no sucedió, puesto que no se les avisó a los hijos que iba a intervenir el GEOP y nunca asistió ningún médico, ni de salud mental ni de ninguna especialidad, tanto de los Hospitales de El Hoyo como de Lago Puelo. Solamente acudió una médica de Lago Puelo, de manera tardía, para constatar la muerte”, remarcaron al recordar lo sucedido la mañana en que la fuerza especializada de la policía del Chubut mató de un tiro en la cabeza a su padre.

Por otra parte, teniendo en cuenta las declaraciones ante la legislatura y la reafirmación de sus dichos en los medios de comunicación por parte del Ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni , la familia lamenta que el funcionario “continúe haciendo gala de esa repudiable conducta, agrediendo a los familiares de Tino y responsabilizándonos de su asesinato, con la exclusiva finalidad de encubrir el accionar de los policías, de los miembros del Ministerio Público Fiscal, y del Ministerio de Seguridad que tan deficientemente dirige”, sostiene la familia de Tino John en su reclamo de justicia .