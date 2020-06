Falla en interconectado con subcentral El Coihue dejó sin energía por varias horas a toda la Comarca Andina

Falla en el sistema de energía eléctrica que abastece dejó fuera de sistema por varias horas a unos 10 mil habitantes de la Comarca Andina. Desde la Delegación Noroeste de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut los trabajadores denuncian faltantes de herramientas, insumos básicos y medios de movilidad para poder atender las emergencias; hoy con lo que tenían movilizados en vehículos particulares trabajaron en Epuyén en tendido afectado por las fuertes ráfagas de viento.

Si bien se informó que se registró una falla técnica en el interconectado de 132 KV, a la altura del aeropuerto de Esquel, en el sector que une la represa Futaleufú con la subcentral El Coihue, lo que obligó al cierre de un ramal por varias horas dejando sin energía eléctrica a habitantes de la Comarca Andina( Cholila, Epuyén, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo y parte de El Bolsón) ; también se registraron fallas en el tendido eléctrico de Epuyén , en los que personal de la delegación del noroeste intervino con los escasos recursos que tienen disponibles.

Sobre esta última intervención el trabajador y referente gremial del sindicato luz y fuerza, Mauro Palma, advirtió las condiciones laborales precarias con la que los trabajadores de la delegación noroeste diariamente deben enfrentar las falencias del sistema por falta de inversión y mantenimiento. En ese sentido subrayó que “para poder llegar a Epuyén e identificar la falla registrada en tendido eléctrico, tuvieron que movilizarse en un vehículo particular; al tiempo que denuncio que tampoco tienen la maquinaria, herramientas e insumos necesarios. En relación al estado de los medios de movilidad y grúa advirtió que “No tenemos como subir a los postes, las grúas no andan, una calienta y la otra está sin frenos. No hay para comprar respuestas, además de usar vehículos particulares hace dos meses que no cobramos el sueldo “.