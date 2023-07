Extradición Jones Huala: El 1° de Agosto se conocerá Resolución Judicial

El pasado 27 de Julio se llevó a cabo en el escuadrón de gendarmería nacional de Esquel audiencia judicial, en el marco del tercer juicio por extradición contra Facundo Jones Huala, la misma estuvo a cargo del juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva.

El letrado resolvió pasar a cuarto intermedio, en tanto el 1° de agosto dará a conocer mediante videoconferencia resolución judicial al respecto.

Durante el desarrollo de la audiencia el juez rechazó dos planteos preliminares esgrimidos por la defensa representada por los Dres Eduardo Soares y Gustavo Franquet, ambos integrantes de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y descartó la nulidad del juicio dándole continuidad al mismo .

En medio de la audiencia, se dio la palabra al imputado, quien aprovecho la ocasión para expresar su situación por largos 40 minutos. Dio detalles de cómo transcurrió su vida en la región cordillerana, hasta el día de su detención en El Bolsón, dejando en claro que se movió libremente sin ocultarse sin que nadie advirtiera su presencia, mientras era prófugo de la justicia chilena .

. “No fue la Inteligencia del Estado, no fue la policía, ni Gendarmería, ni Prefectura, ni la AFI, yo caí porque estaba deprimido por problemas personales, no me agarraron ustedes, los burlé todas las veces que quise”, aseguró Jones Huala, en referencia a la circunstancia en la que fue detenido en la localidad de El Bolsón.

Al tiempo que reivindico la Resistencia Ancestral Mapuche, a la que describió como una a la que describió como una organización político militar a la cual pertenece. “Ya sé que nos tienen miedo, ojalá estuviéramos armados para enfrentarnos de igual a igual, pero ustedes tienen miedo a nuestra ideología y a nuestro espíritu”, afirmó frente al tribunal federal.

También hizo referencia a la rebelión sostenida desde hace más 20 años como nación mapuche, de ambos lados de la cordillera; además de remarcar el sometimiento al que es sometido el pueblo mapuche en distintos aspectos ( explotación laboral, consumo de alcohol y drogas ).

Reivindicó las acciones de la RAM

Facundo Jones Huala, reivindico y reconoció la adjudicación de una serie de acciones ejecutadas durante los últimos años por la RAM , entre ellos “ atentados contra propiedades de narcotraficantes, terratenientes de mafias sindicales; bienes de Joe Lewis y Luciano Bennetton ,entre otros todos enmarcados en la lucha por “la liberación de la Nación Mapuche”, aseveró.