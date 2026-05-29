Extorsión-Policia condenado: La Fiscalía rechazó los planteos de la defensa y pidió a la Cámara ratificar la condena de seis años de prisión

El Ministerio Público Fiscal (MPF) se opuso firmemente al recurso de impugnación presentado por la defensa del particular de policía Juan Emilio Llaipen. Los fiscales solicitaron a la Cámara en lo Penal la confirmación íntegra de la sentencia a seis años de prisión de efectivo cumplimiento, dictada tras hallarlo culpable del delito de extorsión contra un detenido.

Mientras la defensa intentó desacreditar la existencia del delito, la fiscalía argumentó que el exoficial utilizó su poder, su arma reglamentaria y la extrema vulnerabilidad de la víctima para obligarla a transferir un vehículo.

Los argumentos de la Fiscalía: coacción, chats de WhatsApp y un pago de $500.000

La fiscal María Bottini y el procurador de fiscalía, Ismael Cerda, centraron su acusación en el abuso de autoridad y el carácter clandestino del operativo montado por Llaipen dentro de la comisaría. Entre los puntos más contundentes presentados para sostener la condena se destacan:

Vulnerabilidad extrema : La víctima, Nicolás Esteban, se encontraba privado de su libertad. La Fiscalía invocó las 100 Reglas de Brasilia para remarcar el estado de indefensión del detenido frente a un oficial de policía que, además, no tenía funciones asignadas en el área de celdas.

: La víctima, Nicolás Esteban, se encontraba privado de su libertad. La Fiscalía invocó las 100 Reglas de Brasilia para remarcar el estado de indefensión del detenido frente a un oficial de policía que, además, no tenía funciones asignadas en el área de celdas. Abuso de poder y del arma : Jefes policiales confirmaron que Llaipen era oficial de calle y tenía prohibido ingresar armado al sector de calabozos. Según el MPF, exhibir el arma en el umbral de la celda funcionó como un claro mecanismo de intimidación. Además, el acusado buscó «puntos ciegos» en los pasillos para evitar ser filmado por las cámaras de seguridad.

: Jefes policiales confirmaron que Llaipen era oficial de calle y tenía prohibido ingresar armado al sector de calabozos. Según el MPF, exhibir el arma en el umbral de la celda funcionó como un claro mecanismo de intimidación. Además, el acusado buscó «puntos ciegos» en los pasillos para evitar ser filmado por las cámaras de seguridad. Mensajes incriminatorios : Se expusieron chats de WhatsApp entre Llaipen y el tercero que se beneficiaría con el auto. En las conversaciones bromeaban sobre la seguridad del detenido y planeaban amenazarlo con trasladarlo a pabellones comunes con «violadores y homicidas» si no firmaba. Una frase de los chats, afirmaban que la víctima «por las buenas no hizo nada», lo que expone que la firma del formulario se consiguió «por las malas».

: Se expusieron chats de WhatsApp entre Llaipen y el tercero que se beneficiaría con el auto. En las conversaciones bromeaban sobre la seguridad del detenido y planeaban amenazarlo con trasladarlo a pabellones comunes con «violadores y homicidas» si no firmaba. Una frase de los chats, afirmaban que la víctima «por las buenas no hizo nada», lo que expone que la firma del formulario se consiguió «por las malas». El móvil económico: Se acreditó que Llaipen recibió una transferencia de $500.000 a través de Mercado Pago por parte del beneficiario, una cifra que en ese momento equivalía a más de la mitad del sueldo mensual del policía, sumado a la promesa de recibir ayuda para cambiar su propio auto.

La postura de la defensa: el intento de bajar la calificación a «tentativa»

Por su parte, el defensor técnico calificó la sentencia de «arbitraria» y aseguró que no existen pruebas certeras sobre la intimidación.

El abogado argumentó que el video de seguridad no muestra violencia física, que el formulario «08» finalmente fue rechazado por el registro automotor (por lo que, según su visión, no hubo perjuicio económico real) y que la transferencia de dinero pudo ser una simple «ayudita» administrativa. Bajo estos términos, solicitó que, de no ser absuelto, el hecho fuera encuadrado como una mera «tentativa» y se redujera la pena.

Para la fiscalía, el delito de extorsión se consumó en el momento exacto en que el detenido firmó el Formulario 08 bajo coacción, obligándolo a disponer de un bien, sin importar que el trámite administrativo fracasara después.

La defensa material de Llaipen

Durante la audiencia, el propio Juan Emilio Llaipen tomó la palabra para defenderse. El imputado sostuvo que se quitó el arma en un sector donde el preso no podía verlo por la disposición física de las paredes de la celda, dijo que no amenazó a la madre del detenido, solo la advirtió de los traslados por razones de rutina y añadió que no se intentó dar a la fuga, sino que viajaba a Comodoro (cuando fue interceptado y detenido) por razones médicas y para visitar a su hija.

Una condena previa

Llaipen cuenta con antecedentes penales computables: posee una condena previa firme por el delito de robo agravado en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Próximos pasos

Tras escuchar los alegatos de las partes y la declaración del exoficial, el tribunal dio por concluida la audiencia e informó que la lectura de la sentencia definitiva se realizará el próximo 11 de junio a las 12:00 horas.