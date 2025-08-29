Extorsión: allanamiento, secuestros en la Unidad Penitenciaria de Trelew

En un operativo conjunto, la agencia de Cibercrimen de Esquel y la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N.° 1 de Trelew. El objetivo fue obtener pruebas para una investigación sobre una extorsión en la que un vecino de Esquel fue víctima.

El caso se inició tras una serie de mensajes por Facebook y WhatsApp, en los que el delincuente amenazaba a la víctima. Con la intención de obtener dinero, el extorsionador exigió transferencias electrónicas, logrando un monto cercano a 1.500.000 pesos.

Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía, bajo la dirección del fiscal Martín Robertson y el funcionario Mauro Beloqui, descubrió que el autor de la extorsión se encontraba encarcelado en Trelew. Con una orden judicial, el personal policial revisó la celda y confiscó dispositivos electrónicos que se habrían utilizado para cometer el delito.

Los secuestros procuran obtener información sobre el circuito de dinero y la autoría del imputado.