Exitosa primera edición de EcoPuelco en Lago Puelo

Con una gran convocatoria, un entorno natural inigualable y un sol radiante, se desarrolló con éxito la primera edición de EcoPuelco, un evento que reunió a más de 100 ciclistas provenientes de las ciudades de La Plata, Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Dina Huapi, El Bolsón, Trevelin, Río Senguer, Dolavon, El Maitén, Epuyén y Gualjaina, entre otras localidades.

El encuentro contó con la participación no solo de los atletas, sino también de sus familias y de organizadores de otros eventos deportivos, quienes disfrutaron de una jornada que combinó deporte, naturaleza y camaradería.

En la modalidad Mini Desafío, los más pequeños también tuvieron su espacio para vivir la experiencia del ciclismo en la Plaza Central de Lago Puelo.

El recorrido principal atravesó senderos de montaña en Cerro Radal, bordeó sectores del río Azul y las aguas del lago Puelo, además de incluir tramos veloces sobre las rutas Nacional N.º 40 y Provincial N.º 16.

Desde la altura, en el paraje Las Golondrinas, los ciclistas pudieron disfrutar de vistas panorámicas al cerro Tres Picos, en un circuito que combinó exigentes subidas y descensos con un alto valor paisajístico.

La organización del evento estuvo a cargo de Mauricio Aguarda, junto a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Lago Puelo.

El apoyo a este tipo de iniciativas forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Turismo, Producción, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Lago Puelo, orientadas a potenciar el turismo deportivo como motor de desarrollo local y de promoción del destino puelense.

Resultados de la primera edición de EcoPuelco

Clasificación General Masculina: Lali Flores, de la ciudad de Esquel, obtuvo el primer puesto.

Clasificación General Femenina: Lorena Fernández, de la vecina ciudad de El Bolsón, fue la ganadora con un tiempo de 1 hora y 55 minutos.

Además de los triunfos, la competencia valoró el desempeño local al distinguir a Matías Mariazcurrena y Lorena Fernández como los mejores corredores comarcales.