Exitosa campaña de restauración de bosque nativo en Chubut: se plantaron 20.000 árboles en Río Turbio

El plan de forestación fue impulsado por el Gobierno de la Provincia y contó con la colaboración de pobladores, técnicos y renombradas fundaciones ambientales. La actividad se desarrolló en un lugar de difícil acceso dentro del Parque y Reserva Forestal de Uso Múltiple del paraje cordillerano.

En el marco de las múltiples iniciativas llevadas adelante por el Gobierno del Chubut para la restauración de superficie nativa; la Secretaría de Bosques de la Provincia concretó días atrás en la región cordillerana la plantación de 20.000 coihues dentro del Parque y Reserva Forestal de Uso Múltiple Río Turbio.

Del plan de forestación formaron parte doce pobladores del paraje cordillerano, técnicos del organismo provincial y referentes de las Fundaciones para Cuidar al Planeta y a sus Habitantes, y Vida Silvestre Argentina. Las acciones se desarrollaron durante el mes de abril en un lugar de difícil acceso.

Caminata de 30 kilómetros

Los participantes hicieron base en el puesto institucional ubicado en el Arroyo Jara y trabajaron sobre 20 hectáreas que se encuentran en la margen sur del arroyo. Llegar al lugar implicó una caminata de 30 kilómetros por bosque cerrado que duró dos jornadas.

Los plantines, producidos en el vivero institucional Lemu, fueron trasladados en helicóptero.

El secretario de Bosques de la provincia, Abel Nievas, detalló que “la plantación que llevamos adelante es el resultado de un proceso planificado y articulado que comenzó con la cosecha de semillas de coihue, continuó con la producción de ejemplares nativos en el vivero forestal Lemu, ubicado en la localidad de El Maitén, y culminó con su traslado al sitio de restauración en el Parque y Reserva Río Turbio”.

El funcionario reveló que “esta última etapa fue posible gracias al trabajo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que puso a disposición helicópteros del Plan Nacional de Manejo del Fuego para acceder a una zona de difícil ingreso”.

Manifestó además que la continuidad de las políticas públicas, acompañada por nuevas inversiones, una mayor capacidad operativa y el trabajo coordinado entre organismos, “permite consolidar acciones concretas para la restauración de nuestros bosques y pone en valor el acompañamiento permanente de las comunidades, instituciones y organizaciones comprometidas con la protección y recuperación del patrimonio natural de todos los chubutenses”.

Inversiones estratégicas

Asimismo, Nievas destacó el fortalecimiento de iniciativas de estas características y expresó que “cada uno de los árboles que plantamos en las áreas afectadas por incendios forestales representa una inversión estratégica para el futuro de Chubut y un compromiso con las generaciones que vendrán”.

El secretario de Bosques valoró “la decisión política del gobernador Ignacio Torres” de sostener y optimizar las acciones de recuperación de nuestros ecosistemas nativos, e indicó que “esto nos permite dar continuidad al Plan Provincial de Restauración, una política pública estratégica orientada a recuperar áreas de bosque nativo degradadas por el fuego”.

Finalmente, el funcionario precisó que “este trabajo se ve hoy fortalecido por la ejecución del proyecto ProCLIM-AR, que desde hace tres años aporta herramientas, financiamiento y capacidad operativa para ampliar el alcance de las acciones de restauración en la provincia”.

Recuperación de superficies afectadas por incendios

En Chubut, las reservas provinciales, junto con los Parques Nacionales, protegen la mayor parte de las cuencas superiores de ríos y arroyos cordilleranos. En la temporada 2014-2015, amplias superficies fueron afectadas por incendios de grandes dimensiones.

En respuesta a ello la provincia convocó a una mesa interinstitucional a elaborar un Programa de Restauración, en cuyo marco ya se han desarrollado múltiples campañas.

Dicha planificación está siendo actualizada en el marco del Proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina – ProCLIM-AR”, como parte del componente “Restauración de Paisajes Forestales”.

Las organizaciones a cargo del proyecto son la Fundación Vida Silvestre, que asume el liderazgo, la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ en alemán) y la Fundación AVINA, con el apoyo de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI).

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