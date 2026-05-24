Estudiantes chubutenses participaron de videollamada con integrantes del Proyecto ATENEA, seleccionado por la NASA para la misión Artemis II

La propuesta impulsada por el Ministerio de Educación provincial reunió a escuelas técnicas y clubes de robótica de distintos puntos del Chubut en un espacio de intercambio con profesionales vinculados al desarrollo del microsatélite argentino.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación y por intermedio de la Dirección de Tecnología Educativa, llevó adelante una videollamada informativa y de intercambio con el equipo desarrollador del Proyecto ATENEA, destinada a estudiantes de más de 16 escuelas con orientación en electrónica, electromecánica e informática, junto a clubes de robótica de distintos puntos de la provincia.

La actividad consistió en una charla entre integrantes del Proyecto ATENEA y estudiantes chubutenses, generando un espacio de acercamiento al desarrollo aeroespacial, la ingeniería y las nuevas tecnologías. Durante el encuentro, los referentes del programa compartieron los aspectos centrales de la iniciativa, despertando gran interés y participación entre los jóvenes.

ATENEA es un microsatélite argentino desarrollado de manera conjunta por instituciones científicas y universidades nacionales, seleccionado por la NASA para integrar la histórica misión Artemis II, el programa espacial que marcó el regreso de vuelos tripulados alrededor de la Luna luego de más de 50 años. Además, se trata del único proyecto latinoamericano elegido para formar parte de esta misión internacional.

La jornada contó con la participación de docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quienes forman parte del equipo de desarrollo del Proyecto ATENEA: Sonia Botta, coordinadora del Proyecto Satélite Universitario y líder de ingeniería de ATENEA; Aldana Guilera, ingeniera de sistemas; y Julián Crosta, ingeniero de fabricación e integración.

Intercambio con estudiantes y fortalecimiento de vocaciones tecnológicas

Posteriormente, se desarrolló un espacio de preguntas e intercambio en el que los estudiantes pudieron plantear inquietudes, conocer detalles técnicos del proyecto y dialogar directamente con los profesionales involucrados en el desarrollo del satélite.

Por parte del Ministerio de Educación del Chubut participaron el director de Tecnología Educativa, Ricardo Pavéz, y el director general de Educación Técnico Profesional, Tecnología y Producción, Fernando Nizzola.

La participación activa de las instituciones educativas y clubes de robótica reafirma el compromiso conjunto de continuar impulsando propuestas innovadoras que fortalezcan la educación tecnológica y promuevan vocaciones científicas y técnicas entre los estudiantes de toda la provincia.



