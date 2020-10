Estatales de Chubut visibilizaron reclamo con corte intermitente de la Ruta 40

La mañana de este viernes (23) , estatales del Chubut se movilizaron sobre Ruta Nacional 40 a la altura de intersección Ruta Provincial 45, con corte intermitente del tránsito, visibilizando una vez más el reclamo del pago de salarios adeudado, como así también el aguinaldo, paritarias , pases a planta entre otros aspectos relacionado con situaciones laborales en los distintos organismos.

En la concentración estuvo presente junto a los trabajadores la dirigencia sindical de ATECh Noroeste y ATE Comarca Andina.

En materia educativa Leo Pi remarcó dictamen de dos jueces a favor de los docentes afectados por la Resolución Nº 168, los cuales ordenan al gobierno dar marcha atrás con medida y restituir de forma inmediata a sus cargos a los trabajadores cesanteados.

En ese marcó recordó que existe un decreto nacional que recomienda evitar ceses y despidos durante la pandemia, lo cual el ministerio de educación parece “ desconoce” ; “Esto es una situación gravísima por quedarse sin laburo y sin posibilidades, en un año normal (0ctubre) es muy complejo quedarse sin laburo imagínate en un año en donde no ha habido ningún tipo de cobertura de cargos…” subrayó Leo Pi, secretario general de ATECh Noroeste; para más adelante agregar “Denunciamos a la ministra y la postura del gobierno del Chubut que lo único que hace es salir a festejar y presentar como logros los despidos, cada vez que la ministra dice la palabra recortar y dar de baja horas de catedra son familias que se están quedando sin sustento, en este marco de pandemia y con un gobierno que está debiendo a la mayoría de los trabajadores dos masas salariales, aguinaldo “.

Pi, insistió en que “este no es un gobierno que le interese la educación ni nada por el estilo, hay una especie de abandono de decir arréglense con lo que tienen, por eso estamos haciendo estas acciones para explicar que no somos nosotros los que estamos abandonando la educación y a las familias. No hay un estado capaz de proteger la educación y la salud publica en la provincia”.

Consultado por la posibilidad que se evalúa del regreso a clases presenciales, el gremialista respondió “Hay inviabilidad de volver a las aulas. Si bien acá la situación es más sencilla en materia de contagios, básicamente tiene que ver con la dispersión de la población. De abrirse la circulación estaríamos quizás en un problema mayor, porque los hospitales de la zona no tiene complejidad, y ante un número mínimo de casos estaríamos en un problema como lo que está pasando en la grandes ciudades”.

Salida del pago escalonado: “ es un anuncio mentiroso”

En tanto Soledad Ayail , secretaria general de ATE Comarca Andina , al ser consultada por su lectura sobre el anuncio del gobernador sobre el fin del pago escalonado , dijo “ Es totalmente mentiroso, él dice que va a salir del pago escalonado en noviembre, cuando adeuda dos sueldos ,en la administración pública todavía no se pagó 3 y 4 rangos de agosto ,adeuda septiembre y ya estamos terminado octubre y lo va adeudar , no entendemos de qué manera sale a decir que se va a salir del pago escalonado cuando aún no ha pagado el aguinaldo, y ni hablar de la cláusula gatillo del año pasado , estamos hablando de junio de 2019 a marzo de 2020, la verdad es que es bastante mentiroso salir a decir algo así; además esto de pagar los sueldos en cuotas lo único que hace es hundir más a los trabajadores en las deudas y la miseria”.

Respecto a la situación laboral de los brigadistas que se encuentran de cara a la temporada alta de riesgo de incendios forestales, la referente sindical, subrayó que el gobierno nunca cumplió con el reacondicionamiento de los edificios en donde funcionan las delegaciones forestales y que también hay falencias en materia de indumentaria y equipamiento.

Por otra parte dijo que en el estado actual en que se encuentran los hospitales, en muchos casos colapsados, “No entendemos como están hablando en la posibilidad de abrir el turismo. Habría que ver si con una población que no es la habitual al recibir el turismo si es que los materiales y las condiciones hospitalarias van a estar dadas…”, dicha situación no deja de ser una preocupación en el ámbito de los trabajadores de la salud pública.

Finalmente Soledad Ayail, se refirió a una disposición interna ministerial que se bajó la semana pasada a los hospitales, que advierte la posibilidad de sancionar con inicio de causa al personal de salud que ponga en riesgo de contagio de covid a sus pares. “La verdad que eso nos preocupa bastante. Si algún trabajador de salud no cuenta con los elementos de protección necesaria o por distintos motivos se contagia y o contagia a otro compañero, pueden iniciarle una causa a pesar de ser personal esencial de primera línea. Desde el gremio se está haciendo una presentación con los abogados para bajar esta medida nos parece una aberración lo que se está haciendo. …” asevero.