Estatales de Chubut se movilizaron en la Comarca Andina en reclamo del pago de salarios

Trabajadores estatales del Chubut adheridos a ATE –CTA Comarca Andina y Atech Noroeste, se movilizaron en la localidad de El Hoyo, en caravana de automóviles por la ruta nacional 40 y las calles céntricas, en reclamo por deuda a una gran mayoría de salarios del mes de junio y a todos de Julio y agosto, más el sueldo anual complementario.

DECLARACIONES SECRETARIOS GRAL DE ATE COMARCA Y ATECH NOROESTE



La modalidad de reclamo desarrollada se realizó respetando las medidas de prevención establecidas por protocolo.

Soledad Ayail, secretaria general de seccional ATE Comarca Andina, en diálogo con Noticias de la Comarca resaltó “ Nos movilizamos en reclamo para que el gobierno termine con el pago salarial escalonado, con el cual el gobierno está sumergiendo a todos los trabajadores en una miseria absoluta , los está endeudando mal, todavía no está el pago del aguinaldo , y por todo esto salimos a la calle más allá de la pandemia, haciendo caso a los protocolos optamos por salir a hacer este reclamo porque creemos que ya no nos pueden tener cayados y silenciados adentro de las casas”.

Así mismo se adelantó que el jueves hay programada una marcha provincial, día en que se espera mantener una reunión con el gobierno provincial con respuestas concretas ; “ Porque hasta ahora en las reuniones no nos han dado absolutamente ni una respuesta, estaban esperando que se reúna legislatura para poder tomar deuda con un fondo fiduciario, para saldar el endeudamiento que tienen con los trabajadores, pero nosotros no podemos seguir esperando que se reúnan y tomen las decisiones, necesitamos una respuesta y tiene que ser ahora”, aseveró la secretaria general de ATE Comarca Andina Soledad Ayail .

Así mismo la sindicalista, calificó de vergonzoso lo que sucede a nivel provincial con todo los trabajadores estatales, y más aún con el sector de la salud publica al subrayar que “Los trabajadores son esenciales, mas allá de las medidas de fuerza tienen que seguir prestando sus servicios a pesar de que no cobran, y a muchos se les dificulta llegar a su trabajo y lo están haciendo a pesar de las dificultades, es vergonzoso lo que están pasando”.

Hospital de El Maitén: Nota de repudio de trabajadores

Consultada Ayail, si tenía conocimiento de la situación de repudio denunciada públicamente por trabajadores del hospital subzonal El Maitén, en torno al manejo de criterios en la derivación de pacientes positivos de Covid 19 desde los hospitales rurales( Lago Puelo y El Hoyo) , la referente de ATE indicó que tomó conocimiento de la nota el pasado sábado en una reunión mantenida en la guardia del nosocomio .

Al respecto dijo “ lo que denuncian es la falta de protocolo en los hospitales rurales y el traslado de pacientes sin protocolo , llevando pacientes sin criterios de internación( a El Maitén) , el criterio de internación en estos casos es la necesidad de oxígeno para la persona o en caso más grave de necesitar un respirador “, explicó Ayail.

Los trabajadores del hospital de El Maitén advierten que los pacientes que ingresaron no tenían criterios de internación, a lo que subrayó Soledad Ayail “por lo tanto entienden que trasladar un paciente de un hospital que debería estar preparado y llevarlo a un hospital de mayor necesidad y sin criterio es verdaderamente peligroso, es exponer a todo el personal sanitario y población que en este momento no tiene ningún paciente positivo de Covid. Lo que reclaman más que nada es que se respeten los protocolos, el que tiene el hospital de El Maitén fue informado al área programática y se bajó a los diferentes hospitales “.

Así mismo señaló que los firmantes de la nota están solicitando una reunión con el ministerio de salud ya que “lo que denuncian en la nota es que la decisión fue tomada directamente desde el ministerio sin consultar a los médicos de guardia, piden una reunión para aclarar todo esto y poder llegar a un manejo de los pacientes mucho mejor y cuidado sin poner en riesgo la vida de nadie”.

Educación: “En la situación actual no se puede volver a clases “

Por su parte Leo Pi, secretario general de Atech Noroeste , remarcó que a una gran mayoría de trabajadores de educación se les adeuda salarios del mes de junio, y a todos los meses de julio, agosto y el aguinaldo.

Los docentes en su gran mayoría mantienen paro y retención de servicios de los trabajos virtuales; en ese sentido además subrayó que trabajar de la virtualidad al menos en la jurisdicción de la seccional Noroeste es complicado desde el punto de vista de la conectividad.

A esto Leo Pi añadió “La vuelta a clase nos preocupa notablemente, entendemos que es inviable el protocolo, participamos de las reuniones señalando carencias y ausencia del Estado en lo que tiene que ver con lo edilicio de las escuelas, y nos preocupa porque cualquier eventualidad puede poner en riesgo a la población. En ese sentido entendemos que si el gobierno provincial no resuelve todos los problemas edilicios que hay y por supuesto pone al día los salarios no puede haber vuelta a clase”; a esto el gremialista agregó “ también lo entendemos como una cuestión de salud pública, no puede haber una vuelta a clase sin Estado , sin sistema de salud, en la comarca los hospitales no tienen unidad de terapia intensiva, entendemos que en donde se desmadre la situación de la pandemia implica traslados a Esquel y esto es peligrosísimo, y en ese sentido ponemos el ojo en esta posible vuelta a clases”, aseveró Pi.

No hay certezas de como cerrará el ciclo lectivo 2020

Finalmente al ser consultado si desde el Ministerio se bajó alguna directiva formal entorno a la finalidad del ciclo lectivo 2020 y cuál es la realidad de los estudiantes que deberían estar promocionando este año en los ciclos primarios y secundarios, el secretario general de Atech Noroeste respondió “ Se desconoce por completo que va a pasar con el año lectivo, se planteaba que con una posible vuelta a clases se priorizaría los grupos egresados de primaria y secundaria, pero estamos en una situación muy lejana al retorno de la presencialidad , espero que se tome con seriedad, la verdad que no lo sabemos… No está claro cuál sería ni como seria la aprobación de los alumnos. No hay al día de hoy una certeza”.