Esquel será sede por primera vez de las Finales Provinciales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores

Se desarrollarán del 24 al 27 de noviembre con la participación de más de 400 vecinos de distintos puntos de la provincia. El evento quedó confirmado en el marco de un reunión que la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, mantuvo con el intendente de la ciudad cordillerana.

Potenciando las políticas públicas implementadas desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres en beneficio de los adultos mayores de la provincia, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, confirmó que por primera vez la ciudad de Esquel será sede de las Finales Provinciales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores, que se desarrollarán del 24 al 27 de noviembre, con la participación de más de 400 personas mayores provenientes de toda la provincia.

La ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani, destacó la importancia de esta edición histórica tras mantener un encuentro de trabajo con el intendente de Esquel, Matías Taccetta, para ultimar los detalles organizativos, en el que ambos coincidieron en la relevancia social, deportiva y comunitaria del evento, que combinará tres días de competencia, recreación, cultura y encuentro.

“Estamos muy felices de que se lleven adelante estas finales en Esquel. Más de 400 personas mayores visitarán la localidad y no dudo que serán hermosas jornadas de disfrute para culminar un año que fue muy positivo para la provincia”, señaló la ministra.

Prioridad del gobernador

Además enfatizó que “el gobernador Ignacio Torres priorizó a las personas mayores en las políticas públicas, y gracias a ello pudimos participar de los Juegos Nacionales, realizar los zonales, poner en marcha diferentes programas y llegar a esta final, que es una forma hermosa de culminar un gran año”.

Participación Provincial

Los zonales se realizaron durante el año en Trelew, Los Altares, Telsen, Gualjaina, El Hoyo, Corcovado, José de San Martín, Ricardo Rojas y Rada Tilly, permitiendo la clasificación de representantes de más de 35 localidades.

El 24 de noviembre Esquel recibirá delegaciones de Trelew, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rawson, Dolavon, Gaiman, Dique Ameghino, Paso de Indios, Cerro Cóndor, Las Plumas, El Mirasol, Los Altares, Telsen, Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada, El Escorial, Gualjaina y Cushamen.

También de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, El Maitén, Cholila, Esquel, Corcovado, Trevelin, Río Pico, Gobernador Costa, José de San Martín, Tecka, Ricardo Rojas, Río Mayo, Río Senguer, Facundo, Belgrano, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento.

Disciplinas deportivas, recreativas y culturales

Las personas mayores competirán en una amplia variedad de disciplinas: Newcom, Tejo, Sapo, Taba, Ajedrez, Tenis de mesa y Truco.

En Tejo y Truco se incorpora la categoría intergeneracional, donde competirán duplas conformadas por una persona mayor y un joven de entre 16 y 18 años.

En lo referido a lo cultural, las competencias serán en Danzas, Canto solista, Fotografía, Poesía, Pintura, Cuento y Teatro unipersonal.

Una fiesta del deporte y la cultura para las personas mayores

Esta edición consolida el crecimiento del programa provincial, fortaleciendo el envejecimiento activo, la igualdad de oportunidades y la participación plena de las personas mayores de todos los rincones de Chubut.

—